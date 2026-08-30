Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu (NDRRMA), ülkenin kuzeyindeki Rasuwa bölgesinde çarşamba günü başlayan sel felaketine ilişkin son durumu açıkladı.

Yetkililer, Bhotekoshi ve Trishuli nehirleri boyunca başlayan ve kısa sürede daha alçak kesimlere yayılan selin çok sayıda yerleşim bölgesini etkilediğini belirtti. Afetin ardından bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Can kaybı 691’e çıktı

NDRRMA tarafından yapılan son açıklamada, sel nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 691’e ulaştığı bildirildi. Felaketin ardından kaybolan kişilere yönelik çalışmaların da sürdüğü, 3 binden fazla kişiden henüz haber alınamadığı ifade edildi.

Arama kurtarma ekipleri, sel sularının etkili olduğu bölgelerde kayıp kişilere ulaşabilmek için çalışmalarını yoğunlaştırırken, ulaşımın güç olduğu noktalarda operasyonların zorlu şartlarda sürdüğü belirtildi.

Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Selin etkili olduğu bölgelerde ekipler hem kayıp kişileri arıyor hem de afetten etkilenen vatandaşlara yardım ulaştırmaya çalışıyor. Yetkililer, kayıp sayısının yüksek olması nedeniyle can kaybının artmasından endişe edildiğini belirtti.

Bölgede selin yol açtığı hasarın boyutunun belirlenmesine yönelik çalışmalar da devam ediyor.