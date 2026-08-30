30 Ağustos Pazar günü Alanya’da yaz sıcakları etkisini sürdürmeye devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre kent genelinde gün boyunca az bulutlu ve sıcak bir hava hakim olacak.

Sabah saatlerinde 26 derece civarında seyretmesi beklenen hava sıcaklığı, öğle saatlerinden itibaren yükselişe geçecek. Günün en yüksek sıcaklığının ise 34 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Nem yüzde 65’e ulaşacak

Sıcaklığın yanı sıra nem oranı da gün içerisinde değişkenlik gösterecek. Meteorolojik verilere göre Alanya’da nem oranının yüzde 42 ile yüzde 65 arasında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise saatte yaklaşık 14 kilometre hızla esmesi öngörülüyor. İlçede gün boyunca herhangi bir yağış beklentisi bulunmuyor.

Zafer Bayramı’nı dışarıda geçirecekler dikkat

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere katılacak veya gününü sahilde ve açık alanlarda geçirecek vatandaşları sıcak bir hava bekliyor.

Özellikle sıcaklığın en yüksek seviyelere ulaşacağı saatlerde uzun süre doğrudan güneş altında kalacakların dikkatli olması gerekiyor.

Batı Akdeniz’de rüzgara dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün deniz tahminlerinde ise Batı Akdeniz’de rüzgarın zaman zaman kuvvetlenebileceği öngörülüyor.

Alanya’da bugün en düşük sıcaklığın 26, en yüksek sıcaklığın ise 34 derece olması beklenirken, az bulutlu ve yağışsız havanın gün boyunca etkisini sürdürmesi tahmin ediliyor.