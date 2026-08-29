Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT

Genel Müdürlüğü, su altyapısını güçlendirmek ve ölçüm hassasiyetini artırmak amacıyla geniş çaplı bir yenileme çalışması başlattı. Belediyenin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, 940 milyon TL bütçe ayrılan proje ile kent genelinde toplam 400 bin su sayacı değiştirilecek.

Sürdürülebilir su yönetimi ve daha verimli hizmet sunumu hedeflenen çalışmalar, belirli bir takvim doğrultusunda farklı ilçelerde eş zamanlı yürütülecek. Yeni cihazlar sayesinde tüketim verilerinin çok daha sağlıklı kayıt altına alınması ve altyapının modernize edilmesi planlanıyor.

ALANYA'DA 60 BİN ABONENİN SAYACI DEĞİŞECEK

İl genelindeki 400 bin sayaçlık değişimin büyük bölümü merkez ilçelerde gerçekleşecek. Açıklanan verilere göre, merkezde 300 bin sayaç yenilenirken, Alanya'da 60 bin, Manavgat'ta ise 40 bin su sayacı yeni sistemle entegre edilecek. İlçelerdeki bu dönüşüm, Antalya genelindeki yatırımın dörtte birini oluşturuyor.

YENİ SAYAÇLAR TÜKETİCİYE NASIL YANSIYACAK?

ASAT'ın hayata geçirdiği bu altyapı hamlesi, vatandaşların faturalandırma süreçlerine doğrudan etki edecek. Mekanik yorgunluğa bağlı eksik veya fazla ölçüm yapan eski sayaçların devreden çıkmasıyla, abonelerin sadece tükettikleri su miktarını ödemesi güvence altına alınmış olacak. Aynı zamanda şebekedeki olası su kayıplarının tespiti de kolaylaşarak su tasarrufuna katkı sağlanacak.