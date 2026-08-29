Alanya’da Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerindeki bir döviz bürosunda yaşanan silahlı soygun olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin teknik ve fiziki takiple yürüttüğü çalışmada şüphelilerin kısa sürede tespit edildiği, olayda çalındığı belirlenen 400 bin TL’nin de ele geçirilerek iş yeri sahibine teslim edildiği bildirildi.

MASKELİ VE SİLAHLI ŞÜPHELİ İŞ YERİNE GİRDİ

Olay, 27 Ağustos saat 21.00 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı'nda bulunan döviz bürosunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yüzü maskeli ve silahlı bir kişi iş yerine girerek işletme sahibi Y.E.’den para istedi. Y.E. ile şüpheli arasında çıkan arbedede iş yeri sahibi yüzüne aldığı darbe sonucu yaralandı. Çevredeki esnafın da hareketlenmesi üzerine şüpheli bölgeden uzaklaştı. İhbarın ardından polis ve olay yeri inceleme ekipleri iş yerinde çalışma yaptı.

400 BİN TL'NİN KAYIP OLDUĞU SONRADAN ANLAŞILDI

Olayın ilk anlarında şüphelinin para alamadan kaçtığı değerlendirildi. Ancak iş yeri sahibi yaklaşık bir saat sonra yaptığı kontrolde, masa üzerinde poşet içerisinde bulunan 400 bin TL'nin yerinde olmadığını fark etti. Bunun üzerine soruşturmanın kapsamı genişletilirken, kayıp paranın bulunması ve olayla bağlantılı kişilerin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

8 SAATLİK ÇALIŞMAYLA 3 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucunda olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen kişinin S.G. olduğu, A.U. ile A.Ç.’nin de olayla bağlantısının bulunduğu tespit edildi. Yaklaşık 8 saat süren çalışmanın ardından belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Üç şüpheli ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

ÇALINAN PARA İŞ YERİ SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Operasyon kapsamında şüphelilerle birlikte ele geçirilen 400 bin TL'nin iş yeri sahibine teslim edildiği belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.G., A.U. ve A.Ç., güvenlik önlemleri altında Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler hakkında bundan sonraki adli süreçte savcılık tarafından ifadelerinin alınması ve soruşturma dosyasındaki deliller doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılması bekleniyor.