Alanya’nın farklı noktalarında gerçekleştirilecek bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintileri sabah saatlerinden itibaren başlayacak. Kesintilerden Okurcalar, Çakallar, Şıhlar, Fığla, Cumhuriyet, Cikcilli, Kestel, Bıçakçı, Üzümlü, Oba ve Çıplaklı başta olmak üzere birçok bölge etkilenecek.

Fığla’da 7 saatlik kesinti

Fığla Mahallesi’nde 08.30 ile 15.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi gerçekleştirilecek. Kesintiden 323 Sokak, 326 Sokak ve Halisler çevresi etkilenecek.

Cumhuriyet ve Cikcilli’de elektrikler kesilecek

Cumhuriyet Mahallesi’nde Bergamut, Ardınç Sokak, Muz Sokak ve Payam bölgeleri ile Cikcilli Mahallesi 223 Sokak ve Azakoğlu Caddesi’nde 08.30-15.30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kestel, Bıçakçı ve Üzümlü de listede

Kestel Dimçayı Mahallesi Baraj Caddesi ile Bıçakçı ve Üzümlü mahallelerinde bakım çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu bölgelerde kesinti 08.30’da başlayacak ve 15.30’a kadar sürecek.

Şıhlar’da kesinti 09.00’da başlayacak

Şıhlar Mahallesi Karakise ve Merkez bölgeleri ile Musturlu ve Yenialiler sokaklarında yatırım çalışması nedeniyle 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Cikcilli, Oba ve Çıplaklı’da 7 saat elektrik olmayacak

Cikcilli’de 318 bölgesi, Gümüşler, 231 Hasan Süvari Sokak ve Emin Dere Caddesi; Oba Mahallesi Oğuzhan Caddesi ile Çıplaklı’da 3001 Sokak ve Fatih Caddesi çevresinde 09.00-16.00 saatleri arasında yatırım çalışmaları nedeniyle elektrik kesilecek.

Okurcalar’da kesinti 6,5 saat sürecek

Okurcalar Mahallesi’nde 1058 Sokak ve Pürenli bölgesinde 10.00-16.30 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak.

Aynı çalışma kapsamında Manavgat ilçesine bağlı Boztepe, Karakaya, Odaönü ve Yalçıdibi bölgeleri de kesintiden etkilenecek.

Çakallar’da 2 saatlik kesinti

Çakallar Mahallesi ve Merkez 23 Sokak çevresinde ise 10.00-12.00 saatleri arasında bakım çalışması gerçekleştirilecek.

Planlı çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri gözetilerek gerçekleştirileceği belirtilirken, vatandaşların 31 Ağustos Pazartesi günü yaşanacak kesintilere karşı önlem almalarında fayda bulunuyor.