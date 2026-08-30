Akaryakıt fiyatlarında bu kez petrol fiyatları ya da döviz kurundan bağımsız, vergi kaynaklı bir artış gündeme geldi. Enflasyonla mücadele kapsamında ağustos ayında motorinde sıfır olarak uygulanan ÖTV’nin eylül ayıyla birlikte yeniden devreye alınması bekleniyor.

1 Eylül’de 3 TL ÖTV uygulanacak

Motorinde ağustos ayı boyunca sıfır olarak uygulanan ÖTV’nin 1 Eylül 2026 itibarıyla litre başına 3 TL olarak uygulanması öngörülüyor.

ÖTV tutarına yüzde 20 KDV’nin de eklenmesiyle birlikte motorinin pompa fiyatında toplam 3,60 TL’lik artış yaşanması bekleniyor.

Benzin fiyatlarında ise söz konusu düzenleme kapsamında herhangi bir değişiklik beklenmiyor.

Motorin yeniden 80 TL’yi aşacak

Vergi artışının pompaya yansımasının ardından motorinin litre fiyatının birçok şehirde yeniden 80 TL seviyesinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Motorinin yüksek fiyatlardan satıldığı illerden Hakkari’de litre fiyatının 84 TL’ye yaklaşması beklenirken, artışın özellikle ticari araç sahipleri ve yoğun araç kullanan sürücüleri doğrudan etkilemesi öngörülüyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

30 Ağustos 2026 itibarıyla İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı 74,34 TL, motorinin 77,48 TL ve otogazın 33,79 TL seviyesinde bulunuyor.

İstanbul Anadolu Yakası’nda benzin 74,20 TL, motorin 77,34 TL ve otogaz 33,19 TL’den satılıyor.

Ankara’da benzinin litre fiyatı 75,32 TL, motorinin 78,60 TL, otogazın ise 33,89 TL seviyesinde bulunurken; İzmir’de benzin 75,60 TL, motorin 78,87 TL ve otogaz 33,79 TL’den satılıyor.

Ekim ayında bir artış daha gündemde

Motorindeki ÖTV artışının eylül ayıyla sınırlı kalmayacağı belirtiliyor. Eylülde 3 TL olarak uygulanması beklenen ÖTV’nin ekim ayında 6 TL’ye çıkarılması öngörülüyor.

Bu düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde motorin fiyatlarında ekim ayında yeni bir artış daha gündeme gelebilecek. Akaryakıt fiyatlarının önümüzdeki süreçte petrol fiyatları, döviz kuru ve vergi düzenlemelerine bağlı olarak değişmeye devam etmesi bekleniyor.