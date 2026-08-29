Alanya’da bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Güllerpınarı Mahallesi’nde, Kemal Şuberi İlkokulu’nun hemen yanında bulunan binanın birinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına ekipler kısa sürede müdahale etti.

DAİRE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonrası dairede ağır hasar meydana geldi. Yangından etkilenen ev kullanılamaz hale gelirken, alevlerin çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme yapılması bekleniyor.

OKULUN YANINDAKİ YANGIN ENDİŞE YARATTI

Yangının meydana geldiği binanın Kemal Şuberi İlkokulu’nun hemen yanında bulunması bölgede endişeye neden oldu. Güllerpınarı Mahallesi’ndeki okul, Alanya’nın merkezindeki eğitim kurumlarından biri olarak faaliyet gösteriyor. Yerleşimin yoğun olduğu bölgelerde meydana gelen bina yangınlarında ekiplerin olay yerine hızlı ulaşması, alevlerin çevredeki bağımsız bölümlere ve yapılara sıçramasının önlenmesi açısından önem taşıyor.

AYNI BÖLGEDE DAHA ÖNCE DE YANGIN ÇIKMIŞTI

Kemal Şuberi İlkokulu, 2026 yılının ocak ayında da bir yangınla gündeme gelmişti. Okulun bir sınıfında klima ünitesinden kaynaklanan yangın çıkmış, ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alınmıştı. Öğle arasında meydana gelen olayda öğrencilerin yangından etkilenmediği açıklanmış, zarar gören sınıfta çalışma yapılmıştı. Son apartman yangınının ise önceki olayla bağlantısı bulunmuyor.