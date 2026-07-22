ABD Başkanı Donald Trump, ülkesine ithal edilecek tüm jenerik (eşdeğer) ilaçlara yönelik yeni gümrük vergisi planını sosyal medya üzerinden kamuoyuna duyurdu. Açıklanan plana göre, yerli üretimi zorunlu kılmak amacıyla kademeli olarak artacak ağır vergi yaptırımları devreye alınacak.

Trump'ın aktardığına göre, 1 Ağustos tarihinden itibaren başlayacak olan yeni dönemde, ithal jenerik ilaçlardan alınan gümrük vergisi ilk iki yıl boyunca yüzde sıfır olarak uygulanmaya devam edecek. Ancak bu geçiş sürecinin tamamlanmasının ardından vergi oranı bir yıllığına yüzde 100 seviyesine yükselecek. Sonraki aşamada ise bu oran yüzde 200'e kadar çıkarılacak.

YATIRIM YAPMAYAN ŞİRKETLERE YAPTIRIM

Alınan bu kararın temelinde, küresel ilaç üretim fabrikalarının yeniden Amerika Birleşik Devletleri sınırları içine taşınması hedefi yatıyor. Trump, tanınan iki yıllık süre zarfında ABD'de fabrika veya ekipman yatırımı gerçekleştirmeyen firmaların doğrudan yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını bildirdi. Yeni politikanın Amerikan halkını korumak için tasarlandığını savunan Trump, patentli, markalı ve yenilikçi ilaçların ise bu uygulamadan muaf tutularak mevcut kurallara tabi kalmaya devam edeceğini belirtti.

Sosyal medya paylaşımında ülkedeki sanayi hamlesine de değinen Trump, ülke genelinde daha önce eşine rastlanmamış bir hızla yeni ilaç üretim tesislerinin inşa edildiğini öne sürdü.

JENERİK İLAÇ PAZARINDA NELER DEĞİŞECEK?

Jenerik ilaçlar, patent süresi dolmuş orijinal ilaçlarla aynı etken maddeyi barındıran daha uygun maliyetli alternatifler olarak biliniyor. Küresel jenerik ilaç tedarik zincirinde halihazırda Asya ülkeleri büyük bir üretim payına sahip. ABD yönetiminin devreye alacağı bu yüksek gümrük vergileri, küresel ilaç üretim merkezlerinin rotasını zorunlu olarak Kuzey Amerika'ya çevirmesine yol açabilecek stratejik bir yaptırım hamlesi olarak öne çıkıyor.