Küresel piyasalarda altın fiyatları, Orta Doğu'da artan jeopolitik riskler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta yapacağı toplantı öncesinde yeniden yükselişe geçti. Geçen haftaki sert düşüşün ardından yatırımcıların alıma geçmesiyle spot altın fiyatı son iki haftanın zirvesine yerleşti.

Piyasaya yansıyan verilere göre spot altın, yüzde 1,6 oranında değer kazanarak onsu 4.139,64 dolara çıktı ve 7 Temmuz'dan bu yanaki en yüksek değerine ulaştı. Ağustos teslimatlı ABD altın vadeli işlemleri yüzde 1,7 artışla 4.144,20 doları görürken, iç piyasada gram altın güne yüzde 1,3 yükselişle 6 bin 267 lira seviyesinden başladı.

ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİM PİYASAYI NASIL ETKİLİYOR?

Kızıldeniz'deki tedarik zinciri endişeleri emtia piyasalarını doğrudan etkiliyor. Yemen'deki Husi güçlerinin oluşturduğu tehdit nedeniyle Asya'ya Suudi ham petrolü taşıyan üç dev tanker rotasını değiştirmek zorunda kaldı. Bu durum enflasyon endişelerini artırırken, diplomatik alanda da hareketlilik sürüyor. İran İçişleri Bakanı Eskandar Momeni'nin Pakistan ziyareti ve Haziran ayındaki anlaşmayı kurtarmak için Tahran'a sunulan 10 günlük yeni ateşkes teklifi yakından izleniyor.

YATIRIMCILAR FED KARARINA ODAKLANDI

Cnbc-e'nin Reuters anketine dayandırdığı haberine göre, ekonomistlerin büyük bir kısmı Fed'in gösterge faiz oranını sabit bırakmasını bekliyor. Ancak yıl içinde bir faiz artırımı ihtimalini güçlü görenlerin sayısı da artış gösterdi. KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, yatırımcıların son düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirdiğini, diplomatik çözüm umutlarının da fiyatları desteklediğini aktardı.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM NE?

Altındaki yukarı yönlü hareket diğer değerli metallere de yansıdı. Gümüş yüzde 1,9 artışla 59,87 dolar/ons seviyesine çıkarak 10 Temmuz'dan bu yana en yüksek değerini aldı. Platin yüzde 2,4 artışla 1.667,22 dolara, paladyum ise yüzde 3 primle 1.320,75 dolara yükseldi.

YÜKSEK FAİZ BEKLENTİSİ ALTINI NEDEN BASKILIYOR?

ABD Merkez Bankası'nın uyguladığı faiz politikaları, altın yatırımcıları için temel göstergelerden biri kabul ediliyor. Yüksek faiz ortamı, faiz getirisi olmayan altını elde tutmanın fırsat maliyetini artırdığı için genellikle fiyatlar üzerinde doğrudan bir baskı yaratıyor. Bu nedenle yatırımcılar ve piyasa aktörleri, Fed'in olası bir faiz artırımı sinyaline karşı portföylerini yeniden dengelemeye devam ediyor.