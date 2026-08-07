Türk Hava Yolları (THY), yaz sezonunun en yoğun dönemi olan temmuz ayına ait operasyonel verilerini kamuoyuyla paylaştı. THY İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, şirket temmuz ayında toplam 9,5 milyon yolcu taşıyarak önemli bir ivme yakaladı. Bu dönemde uçaklardaki doluluk oranı yüzde 86,5 seviyesine çıkarak THY tarihinin en yüksek temmuz ayı rakamı olarak kayıtlara geçti.

Yolcu sayısındaki artışın yanı sıra operasyonel verimlilikte de dikkat çeken iyileşmeler yaşandı. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla zamanında kalkış oranı 10,5 puanlık belirgin bir artış göstererek yüzde 82,4 seviyesine ulaştı.

YEDİ AYLIK BİLANÇO AÇIKLANDI

Yılın ilk yedi ayını kapsayan ocak-temmuz dönemi verileri de şirketin istikrarlı büyümesini ortaya koydu. Bu yedi aylık süreçte toplam yolcu sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 oranında artarak 54 milyona ulaştı. Genel doluluk oranı 2,1 puanlık artışla yüzde 84,2 olurken, zamanında kalkış oranı ise 0,6 puanlık artışla yüzde 81,8 olarak gerçekleşti. Yolcu taşımacılığındaki bu yükselişe kargo operasyonları da eşlik etti ve aynı dönemde taşınan kargo hacminde yüzde 12 oranında büyüme kaydedildi.

FİLO BÜYÜKLÜĞÜ 563 UÇAĞA ULAŞTI

Havacılık sektöründe kapasite yönetiminin kritik bir göstergesi olan filo büyüklüğü de temmuz ayı itibarıyla güncellendi. Kurumun resmi bildirimine göre, THY filosundaki toplam uçak sayısı 563'e yükseldi. Açıklamada, şirketin geniş uluslararası uçuş ağı ve değişen küresel koşullara hızlı uyum sağlama yeteneği sayesinde operasyonların kesintisiz sürdürüldüğü vurgulandı.