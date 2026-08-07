Alanya siyasi sahnesinde yeni bir hareketlilik yaşanıyor. Yeni Parti Alanya İlçe Başkanlığı, kuruluş evraklarını Alanya Kaymakamlığı İlçe Sivil Toplumla İlişkiler Şefliği'ne teslim ederek yasal prosedürleri tamamladı ve resmi faaliyetlerine başladı.

Sürecin noktalanmasının ardından ilk değerlendirmeyi yapan Yeni Parti Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, teşkilatın fiilen göreve başladığını kamuoyuna duyurdu. Kandemir yaptığı açıklamada, ilçe örgütünün resmi kuruluşunun bittiğini vurgulayarak, bu gelişmenin Alanya ve ülke siyaseti için hayırlı olmasını dilediğini aktardı.

YENİ PARTİ ALANYA'DA HANGİ ADIMLARI ATACAK?

Resmi kuruluş evresini geride bırakan ilçe teşkilatının öncelikli hedefi, yönetim kurulunu hızlıca oluşturmak olacak. Parti programı doğrultusunda mahalle temsilciliklerinin atanması ve teşkilatlanma ağının genişletilmesi planlanıyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak tanıtım toplantılarıyla, Alanya'nın yerel dinamiklerine uygun sosyal ve ekonomik projelerin vatandaşlara aktarılması bekleniyor.

SİYASİ ARENADA YEREL VİZYON NASIL ŞEKİLLENECEK?

Antalya genelindeki siyasi örgütlenme stratejisinin önemli bir parçası olan Alanya teşkilatı, doğrudan seçmenle temas kurma yöntemini benimseyecek. Bölgenin temel sorunları ve yerel yönetim ihtiyaçları üzerine odaklanacak olan parti yönetimi, halkın taleplerini yerinde dinleyerek çözüm odaklı bir yol haritası çizecek. İlçe başkanlığının yeni yönetim kadrosunu ve eylem planını kısa süre içinde düzenleyeceği bir etkinlikle açıklaması öngörülüyor.