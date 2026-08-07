İş sözleşmesini fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi ve psikolojik baskı iddialarıyla fesheden bir işçinin açtığı davada nihai karar Yargıtay'dan geldi. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir kararla, değişkenlik gösteren satış primlerinin kıdem tazminatına esas ücrete eklenmesi gerektiğine hükmetti.

Bir işyerinde takım lideri olarak çalışan davacı, satış hedeflerinin keyfi belirlendiği, prim almasının engellendiği ve 19,5 saatlik fazla çalışma ücretinin ödenmediği gerekçesiyle İş Mahkemesi'ne başvurdu. Yerel mahkeme, ödenmeyen mesailer nedeniyle işçinin feshini haklı bularak kıdem tazminatı talebini kısmen kabul etti. Ancak Bölge Adliye Mahkemesi, bordrolardaki 'ÇPS Bonus' adlı primlerin süreklilik taşımadığı gerekçesiyle bu ödemeleri tazminat hesabından çıkardı.

YARGITAY'DAN EMSAL PRİM KARARI

İşçi avukatının kararı temyiz etmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, istinaf mahkemesinin kararını bozdu. Yargıtay kararında, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 32. maddesine atıf yapılarak, asıl ücrete ek olarak işçiye sağlanan para veya para ile ölçülebilen menfaatlerin tazminat hesabında dikkate alınması gerektiği vurgulandı. Özel sağlık sigortası ve hayat sigortası gibi ödemelerin de bu kapsama girdiği belirtildi.

PRİMLER TAZMİNATA NASIL YANSITILACAK?

Yargıtay'ın kararına göre, satış rakamlarına bağlı olarak aydan aya değişkenlik gösteren primler de kıdem tazminatı hesabında 'genişletilmiş ücret' kavramı içinde değerlendirilecek. Hukuki içtihada göre bu tür değişken ödemelerin tazminata yansıtılmasında, işçinin son bir yıl içinde aldığı toplam prim tutarının aylık ortalaması bulunarak giydirilmiş ücrete eklenmesi gerekiyor. Yüksek mahkeme, mevcut bordrolar üzerinden bu ortalamanın hesaplanmamasını hatalı bularak istinaf kararını oy birliğiyle bozdu.