Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, 8 Ağustos Cumartesi ve 9 Ağustos Pazar günleri Antalya genelinde yaz sıcakları etkisini sürdürecek. Alanya başta olmak üzere kıyı şeridinde yüksek nem oranları hissedilen sıcaklığı artırırken, kentin iç ve yüksek kesimlerinde kısa süreli sağanak yağışlar kendini gösterecek.

Alanya, Aksu, Serik, Belek ve Gazipaşa ilçelerinde hafta sonu boyunca parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Antalya kent merkezinde cumartesi günü 33 derece olması beklenen sıcaklık, pazar günü 32 derece seviyesine inecek. Gece saatlerinde ise termometrelerin 26 ile 27 derece arasında seyretmesi öngörülüyor. Kaş ve Kemer'de ise az bulutlu havayla birlikte sıcaklıkların 33-34 derece bandında olacağı bildirildi.

YAYLALARDA SAĞANAK BEKLENİYOR MU?

Kıyıların aksine Toroslar'ın yüksek rakımlı ilçelerinde yağış ihtimali bulunuyor. Akseki, Gündoğmuş ve İbradı'da hem cumartesi hem de pazar günü yerel sağanak geçişleri bekleniyor. Pazar günü bu yağışlı sisteme Korkuteli çevresinin de dahil olacağı aktarıldı. Yetkililer, yağışların bölgesel ve kısa süreli olacağının altını çiziyor.

HAFTA SONU PLAN YAPANLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Özellikle Alanya sahillerinde denize girecek veya dışarıda vakit geçirecek vatandaşların artan nem oranına karşı tedbirli olması gerekiyor. Hissedilen sıcaklığın termometre değerlerini aşacak olması nedeniyle, öğle saatlerinde doğrudan güneş ışığına maruz kalınmaması ve bol sıvı tüketilmesi tavsiye ediliyor. Yayla turizmi için iç kesimlere seyahat edecek olanların ise aniden bastırabilecek yaz sağanaklarına karşı hazırlıklı yola çıkmaları büyük önem taşıyor.