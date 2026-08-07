Antalya Körfez gazetesinin aktardığı verilere göre, il genelinde tatlı severlerin en çok tercih ettiği mekanların 2026 yılı fiyat listeleri ve çalışma saatleri belli oldu. Farklı bütçelere hitap eden işletmelerde, porsiyon ücretleri 100 TL ile 2 bin 500 TL arasında değişiklik gösteriyor.

IŞIKLAR VE 100.

YIL BÖLGESİNDE ÖNE ÇIKANLAR

Kültür'deki 75. Yıl Caddesi üzerinde konumlanan Çikolata Evim, 10.00 ile 00.30 saatleri arasında hizmet veriyor ve 1.463 değerlendirmeyle 5 üzerinden 4,4 puana sahip olup fiyatlar 250 TL'den başlıyor. 100. Yıl bölgesinde yer alan Samanyolu Pastanesi 07.00 ile 11.00 arası ve geç saatlerde açık kalarak, 2.197 yorumla öne çıkıyor ve tatlıları 100 TL'den sunuyor. Işıklar'da 10.00 ile 02.00 arası açık olan Milklaç şubesi, 6.118 yorumla 4,9 puana ulaşmış durumda ve porsiyonlar 250 TL'den başlıyor. Aynı güzergahtaki Dospresso Coffee & Donut'ta ise 09.00 ile 00.00 arasında tatlılar yaklaşık 150 TL, kahveler 200 TL'den satılıyor.

KÜNEFE VE ŞERBETLİ TATLI TERCİHLERİ

Zerdalilik Mahallesi Balıkçıoğlu Caddesi'ndeki Şehr-i Künefe, 1.332 yorumla 4,4 puan alırken; küçük boy 280 TL, orta boy 840 TL, büyük boy ise 1.650 TL'den başlıyor ve en pahalı spesiyal 2.500 TL'ye ulaşıyor. Konyaaltı'nda 10.30 ile 01.45 arası hizmet veren Kral Künefe, 2.478 yorum ve 4,1 puanla sade künefeyi 250 TL'den satışa sunuyor. Uncalı'daki Keyf-i Künefe 16.00 ile 00.00 arasında çalışıp 3.642 değerlendirmeyle 4,2 puana ulaşırken, fiyatlar 380 TL'den başlıyor. Sütçüler'de 09.00 ile 03.00 arası açık olan Antep Diyarı Künefe ise 1.943 yorum ve 4,6 puanla dikkat çekiyor, başlangıç fiyatı 370 TL olarak belirlenmiş.

LARA VE ALTINOVA HATTINDAKİ SEÇENEKLER

Altınova'daki Faruk Güllüoğlu şubesi 07.30 ile 00.00 arasında açık olup, 2 bini aşkın yorumla 4 puan alırken, kişi başı harcama tutarı 400 TL ile 1.600 TL arasında değişiyor. Lara TerraCity AVM içerisindeki Sütbeyaz Brasserie, 08.30 ile 23.00 arası hizmet vererek 2.220 yorumla 4 puana sahip ve ortalama harcama 200 TL ile 1.000 TL bandında seyrediyor. Fener Mahallesi'nde yer alan Vanilya Pastanesi ise 06.00 ile 23.00 saatleri arasında çalışarak 1.467 değerlendirme sonucunda 4,4 puan elde etmiş olup, kişi başı harcamanın yaklaşık 100 TL ile 200 TL arasında olduğu görülüyor.

TÜKETİCİLER İÇİN 2026 FİYAT PERFORMANS ANALİZİ

Tüketici değerlendirmeleri ve güncel menü verileri incelendiğinde, Antalya'daki popüler tatlıcılarda taban fiyatın 100 TL seviyesine oturduğu görülüyor. Özellikle künefe gibi fıstık ve peynir ağırlıklı şerbetli tatlılarda porsiyon büyüdükçe maliyetlerin 2 bin 500 TL seviyelerine kadar çıkabilmesi, malzeme kalitesi ve gramajın fiyatlar üzerindeki doğrudan etkisini yansıtıyor. Sütlü tatlılar ve kahve eşlikçileri ise görece daha erişilebilir bir harcama diliminde kalmaya devam ediyor.