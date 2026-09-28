Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, belediye ekipleri tarafından tarıma kazandırılan atıl arazilerde ürün elde edilmeye devam ediliyor. İlçe merkezine 60 kilometre mesafede bulunan 1800 rakımlı Cimbiti Yaylası'nda mayıs ayında toprakla buluşturulan nohutların hasat işlemi tamamlandı.

Gazipaşa Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün yaklaşık 7 yıldır sürdürdüğü proje kapsamında 30 dönümlük alana ekilen ürünler toplanarak kurumaya bırakıldı. Ayıklama sürecinin ardından tüketime hazır hale gelecek olan nohutların kullanım alanları da planlandı.

HASAT EDİLEN NOHUTLAR NEREDE KULLANILACAK?

Belediye açıklamasına göre, elde edilen rekoltenin bir kısmı sosyal yardımlaşma faaliyetleri kapsamında Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak gıda kolilerine eklenecek. Kalan bölüm ise bölge tarımının tanıtımına katkı sağlamak amacıyla 16. Gazipaşa Çekirdeksiz Nar ve Tropikal Meyve Festivali'nde satışa sunulacak.

BAŞKAN YILMAZ'DAN ÜRETİME TEŞVİK VURGUSU

Çalışmaları yerinde değerlendiren Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, yaylalardaki boş arazileri tarıma kazandırmayı sürdürdüklerini bildirdi. Temel hedeflerinin yerel çiftçiyi üretime teşvik etmek ve Cimbiti nohudunun bilinirliğini artırmak olduğunu aktaran Yılmaz, kurum olarak tarımsal faaliyetlere destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.