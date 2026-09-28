Küresel piyasalardaki brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarına artış olarak yansımaya devam ediyor. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, 1 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin, motorin ve LPG'de önemli fiyat artışları yaşanacak.

Ekonomi yönetiminin akaryakıttaki fiyat artışlarını frenlemek amacıyla uyguladığı eşelmobil sisteminde sona geliniyor. Yetkililerden ilave bir karar gelmemesi halinde, eşelmobilin devreden çıkmasıyla birlikte pompaya yansıyacak zam oranları netleşti. Bu kapsamda benzine 12,47 TL, motorine 3,60 TL ve LPG'ye (otogaz) 1,48 TL artış yapılması öngörülüyor.

BENZİN FİYATLARI 90 LİRAYI AŞACAK

Beklenen artışların pompaya yansımasıyla birlikte akaryakıt fiyatlarında yeni seviyeler görülecek. Özellikle benzine gelecek 12,47 liralık artış sonrasında, litre fiyatının 90 TL sınırını geçmesi bekleniyor. LPG'deki 1,48 liralık artış da otogaz kullanan araç sahiplerinin ulaşım maliyetlerini doğrudan yükseltecek.

EŞELMOBİL SİSTEMİ NEDEN ÖNEMLİYDİ?

Mart ayında devreye alınan eşelmobil sistemi, uluslararası piyasalardan kaynaklanan fiyat artışlarının bir kısmının Özel Tüketim Vergisi'nden (ÖTV) karşılanmasını sağlayarak pompaya yansıyan zammı hafifletiyordu. Ağustos ayında motorin için yıl sonuna kadar kademeli bir tarifeye geçilirken, benzinde ise uygulamanın 1 Ekim itibarıyla sonlandırılması planlanmıştı. Vergi feragatinin bitmesi, biriken maliyetlerin tek seferde tüketiciye yansımasına zemin hazırladı.

Güncel verilere göre İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 80,40 TL, motorin 93,50 TL ve LPG 34,99 TL'den satılıyor. Ankara'da benzin 81,40 TL, İzmir'de ise 81,70 TL seviyesinden işlem görüyor. Yeni zamların ardından tabelaların ülke genelinde yeniden düzenlenmesi gerekecek.