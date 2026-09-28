A Milli Futbol Takımı, UEFA

Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup ikinci maçında Bursa'da İtalya'yı konuk ediyor. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, mücadeleyi ekranlara getirecek olan yayıncı kuruluş, maçın yorumculuğunu deneyimli teknik direktör Fatih Terim'in yapacağını duyurdu.

Uzun yıllar milli takımın teknik direktörlüğünü üstlenen Terim, bu görevlendirmeyle birlikte yıllar sonra yeniden mikrofon başına geçiyor. Maç öncesi değerlendirmeler ve 90 dakika boyunca yapılacak anlık taktik analizler, deneyimli ismin anlatımıyla izleyicilere aktarılacak.

İTALYA GEÇMİŞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Fatih Terim'in kariyerinde Fiorentina ve Milan gibi köklü Serie A kulüplerini çalıştırmış olması, bu eşleşmedeki yorumculuk görevini daha anlamlı kılıyor. Hem Türk oyuncu grubunu yakından tanıyan hem de İtalyan futbol ekolüne hakim olan Terim'in yapacağı teknik çıkarımların, yayının analiz kalitesini artırması bekleniyor.