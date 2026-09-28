Yabancıların Türkiye'de en çok tercih ettiği bölgelerden Alanya'da, gayrimenkul sektörüne yönelik sosyal medya üzerinden ortaya atılan iddialar yeni bir tartışma başlattı. Turiznomi adlı YouTube kanalında Rusça konuşan bir kullanıcının, ilçedeki emlak piyasasında eski Sovyetler Birliği ülkelerinden gelen kayıt dışı sermayenin etkili olduğuna dair sözleri dikkat çekti. Ancak bu iddialar henüz herhangi bir resmi soruşturma veya makam tarafından doğrulanmış değil.

Söz konusu kullanıcı, yabancılara konut satışının zirve yaptığı dönemlerde Rusça konuşan bazı grupların organize hareket ettiğini öne sürdü. İddialar arasında, yabancıların Türk vatandaşlarıyla ortaklıklar kurarak apartman ve konut kiralamaları üzerinden geniş bir ekonomik alan yarattığı yer alıyor. Ayrıca, değişen ikamet şartları ve piyasadaki durgunluk sebebiyle bazı yabancıların mülklerini elden çıkardığı, yalnızca yüksek alım gücüne sahip olanların ilçede kaldığı ileri sürüldü. Buna karşın, kamuoyuna yansıyan adli bir operasyon veya somut delil bulunmaması, bu söylemleri şimdilik sadece bir sosyal medya iddiası seviyesinde tutuyor.

TÜİK VERİLERİNDE RUSLAR YİNE ZİRVEDE

Sosyal medyadaki iddiaların aksine, ilçedeki yabancı varlığı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileriyle şeffaf bir şekilde takip edilebiliyor. TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Temmuz 2026'da Türkiye genelinde yabancılara 2 bin 120 konut satışı gerçekleştirildi. Bu satışların 394'ü Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapılırken, onları 189 konutla İran ve 145 konutla Ukrayna vatandaşları izledi. Yabancıların toplam satışlar içindeki payı yüzde 1,7 olarak kaydedildi.

Ocak-Temmuz 2026 dönemine bakıldığında ise yabancılara toplam 11 bin 203 konut satıldığı görülüyor. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,3 oranında bir düşüş yaşansa da, Rus vatandaşları uyruk bazında liderliğini sürdürdü. Antalya ve ilçeleri, İstanbul ile birlikte yabancıların en çok mülk edindiği bölgeler arasındaki yerini koruyor.

ALANYA'DAKİ YABANCI YATIRIMININ GEÇMİŞİ NE KADAR ESKİ?

Yeni Alanya'nın daha önce aktardığı Alanya Belediyesi 2015-2019

Stratejik Planı verileri, ilçedeki yabancı mülkiyetinin yeni bir olgu olmadığını ortaya koyuyor. O dönemde yabancılara ait 3 bin 900 taşınmazın 841'inin Rus vatandaşlarının elinde bulunması, Mahmutlar, Kestel, Avsallar ve Oba gibi bölgelerdeki demografik yapının 2000'li yılların başından itibaren kademeli olarak şekillendiğini gösteriyor. Pandemi ve Rusya-Ukrayna savaşının hızlandırdığı bu süreç, iddia edilenin aksine bir anda ortaya çıkan organize bir hareketten ziyade, uzun yıllara yayılan ekonomik bir göç dalgası olarak değerlendiriliyor.

Turizm, yabancı yerleşimi ve emlak yatırımlarının merkezinde yer alan Alanya'da, sektörün şeffaflığı kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. İlçedeki ekonomik hareketliliğin mahiyeti, sosyal medya söylentilerinden ziyade resmi makamların denetimleri ve doğrulanabilir istatistikler üzerinden şekillenmeye devam ediyor.