ALTIN ve gümüş piyasalarında yeni hafta öncesi gözler küresel piyasalardan gelecek gelişmelere çevrildi. Doların güçlenmesi, petrol fiyatlarındaki yükseliş, ABD tahvil faizlerindeki hareketlilik ve jeopolitik gelişmeler değerli metallerin fiyatlamasında etkili olurken Piyasa Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıların takip etmesi gereken kritik seviyeleri açıkladı.

Ons altının haftayı 4 bin 285 dolar seviyesinde tamamladığını belirten Memiş, kısa vadede 4 bin 280 ile 4 bin 380 dolar arasındaki hareketlerin yakından takip edilmesi gerektiğini söyledi.

ALTINDA 4.280-4.380 DOLAR ARALIĞINA DİKKAT

Yeni haftada ons altın için 4 bin 280 dolar seviyesinin destek olarak öne çıktığını belirten Memiş, yukarı yönlü hareketlerde ise 4 bin 380 dolar seviyesinin takip edileceğini ifade etti.

Altında yükselişin devam etmesi durumunda 4 bin 400-4 bin 450 dolar bölgesinin direnç olarak izlenebileceğini kaydeden Memiş, kısa vadeli fiyatlamalarda küresel gelişmelerin belirleyici olacağını vurguladı.

PİYASALARDA DÖRT KRİTİK BAŞLIK

Memiş, geride kalan haftada değerli metaller üzerinde etkili olan dört temel gelişmeye işaret etti. Petrol fiyatlarındaki yükselişin yanı sıra ABD tahvil faizleri ve dolar endeksindeki güçlenmenin piyasalar üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Memiş, ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin gelişmelerin de yakından takip edildiğini söyledi.

Memiş, piyasalardaki tabloyu, “Petrol fiyatları yükseliyor, dolar güçleniyor, Amerikan tahvil faizleri güçleniyor ve dolayısıyla da piyasalarda sert bir rüzgar esti” sözleriyle değerlendirdi.

Petrol fiyatlarının 104 dolar seviyesine kadar çıktığına dikkat çeken Memiş, söz konusu gelişmelerin altın ve diğer değerli metaller üzerindeki etkisinin yeni haftada da izleneceğini belirtti.

GÜMÜŞTE 65-70 DOLAR BANDI ÖNE ÇIKIYOR

Altının yanı sıra gümüş piyasasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Memiş, ons gümüşün altına kıyasla daha güçlü bir performans gösterdiğini ifade etti.

Gümüşün 62-67 dolar aralığında hareket ettiğini belirten Memiş, kısa vadede 65-70 dolar bandının teknik açıdan takip edileceğini söyledi. Küresel piyasalardaki gelişmelerin gümüş fiyatlarında da yön üzerinde etkili olması bekleniyor.

KASIM AYINI İŞARET ETTİ

İslam Memiş, yılın kalan bölümü açısından kasım ayının ortalarına da dikkat çekti. ABD'deki ara seçimlerin ardından küresel piyasaların önündeki tablonun daha net hale gelebileceğini ifade eden Memiş, ABD-İran ilişkilerinin seyrinin de fiyatlamalarda önemli rol oynayabileceğini belirtti.

Jeopolitik gelişmelerin nasıl şekilleneceği ve piyasaların bu gelişmelere vereceği tepkinin altın ve gümüşte yılın kalan bölümündeki hareket açısından belirleyici olabileceği değerlendiriliyor.