ALANYA’DA tarımsal üretimin önemli bölgelerinden Alara Sol Sahil Sulama Birliği sahasında yaşanan sulama suyu sıkıntısının giderilmesi için yürütülen çalışmalarda sevindiren gelişme yaşandı. Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler ve Sulama Birliği Başkanı İbrahim Şimşek’in girişimleri sonucunda bentteki tamir çalışmalarının sürdüğünü ve 2 pompanın yeniden çalışmaya başladığını duyurdu.

Okurcalar, Türkler ve Konaklı hattındaki üreticiler açısından büyük önem taşıyan sulama suyunun yeniden hatta verilmesiyle birlikte suyun kademeli olarak ilerlemeye başladığı belirtildi. Özellikle yaz döneminde tarımsal üretimde su ihtiyacının arttığına dikkat çekilirken, pompaların devreye alınması üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

KONAKLI’YA SU ULAŞACAK

Göktepe, sulama sahasının son noktası olan Konaklı bölgesine suyun en geç 16 Ağustos öğle saatlerinde ulaşmasının beklendiğini ifade etti. Göktepe yaptığı açıklamada, “DSİ Müdürlüğümüzle yaptığımız görüşmeler ve Sulama Birliği Başkanımız Sayın İbrahim Şimşek’in gayretleri sonucunda bent tamir çalışmaları devam etmekte olup, an itibarıyla 2 pompa çalışmaya başlamıştır. Sulama sahasının son noktası olan Konaklı bölgesine en geç yarın öğlen saatlerine su ulaşacaktır” dedi.

“ÜRETİCİLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Alara Sol Sahil Sulama İstasyonu’nda geçtiğimiz günlerde yaşanan sızıntı nedeniyle üreticilerin yeterli suya ulaşamadığını açıklayan Göktepe, sorunun çözümü için DSİ ve Sulama Birliği ile görüşmeler gerçekleştirmişti. Göktepe, üretim sezonunun başında yaşanan su sıkıntısının üreticileri mağdur etmemesi gerektiğini vurgulamıştı. Çalışmaların hızlandırılmasıyla birlikte 2 pompanın devreye alınması, bölgede üretim yapan çiftçilere rahat nefes aldırdı.

GÖKTEPE’DEN TEŞEKKÜR

Çalışmalara katkı sunan kurum ve ekiplerine teşekkür eden Tahir Göktepe, “Başta DSİ Bölge Müdürümüz olmak üzere, Sulama Birliği Başkanımız Sayın İbrahim Şimşek’e ve sahada özveriyle çalışan ekiplerimize üreticilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi