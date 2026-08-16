Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ, Türksat 3A üzerinden gerçekleştirilen televizyon ve radyo yayınlarının aktarım işlemini tamamladı. Türksat 3A’nın televizyon ve radyo hizmetleri açısından teknolojik ve tasarım ömrünün sonuna yaklaşması nedeniyle yayınların daha yüksek kapasiteli uydular üzerinden sürdürülmesine karar verildi.

Uzun yıllardır Türkiye’nin haberleşme ve televizyon yayıncılığı altyapısında görev yapan Türksat 3A, 2008 yılında hizmete alınmıştı.

YENİ UYDU ANTENİ ALMAK GEREKMİYOR

Geçişle birlikte vatandaşların en fazla merak ettiği konulardan biri mevcut çanak antenlerin değiştirilip değiştirilmeyeceği oldu.

Türksat tarafından yapılan bilgilendirmeye göre yayınların aktarıldığı uydular Türksat 3A ile aynı yörünge konumunda bulunuyor. Bu nedenle kullanıcıların yeni bir uydu anteni kurmasına veya mevcut çanak antenlerinin yönünü değiştirmesine gerek bulunmuyor.

SD ve HD televizyon yayınlarının da mevcut yayın formatlarıyla devam edeceği belirtildi.

TKGS UYUMLU TELEVİZYONLAR OTOMATİK GÜNCELLENECEK

Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) desteğine sahip televizyon ve uydu alıcılarında süreç daha kolay olacak.

TKGS uyumlu cihazların kanal listeleri otomatik olarak güncellenecek. Dolayısıyla bu özelliği destekleyen cihazları kullananların manuel frekans girmesine veya yeniden kanal araması yapmasına gerek kalmayacak.

ESKİ UYDU ALICILARI İÇİN KANAL TARAMASI GEREKİYOR

TKGS desteği bulunmayan eski nesil dahili veya harici uydu alıcılarında ise kullanıcıların işlem yapması gerekiyor.

Bu cihazlarda güncel televizyon ve radyo kanallarına ulaşılabilmesi için geçişin ardından yeniden kanal taraması yapılması gerekiyor.

Manuel tarama yapacak kullanıcılar için iki farklı frekans bilgisi paylaşıldı.

YENİ TÜRKSAT FREKANS BİLGİLERİ

1. Frekans

Frekans: 12380 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 27500

FEC: 3/4

2. Frekans

Frekans: 12423 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

Bu değerlerden biri uydu alıcısına girildikten sonra “Şebeke Taraması” seçeneğinin çalıştırılması gerekiyor.

YENİ UYDU AYARI NASIL YAPILIR?

TKGS desteği bulunmayan uydu alıcılarında öncelikle kumandadan Menü veya Ayarlar bölümüne girilmesi gerekiyor. Ardından uydu kurulumu, manuel arama ya da transponder ekleme bölümü açılmalı.

Paylaşılan güncel frekans bilgilerinden biri ilgili alanlara girildikten sonra şebeke taraması aktif hale getirilerek arama başlatılmalı. Taramanın tamamlanmasının ardından bulunan televizyon ve radyo kanalları kaydedilmeli.

Menü ve seçeneklerin isimleri televizyon veya uydu alıcısının marka ve modeline göre değişiklik gösterebiliyor.

YAYINLAR AYNI ANTENDEN İZLENEBİLECEK

Türksat, geçiş sırasında yayın sürekliliğinin korunması ve izleyicilerin olumsuz etkilenmemesi amacıyla gerekli teknik planlamaların yapıldığını bildirdi.

Böylece kullanıcılar mevcut anten sistemlerini değiştirmeden televizyon ve radyo yayınlarını takip etmeyi sürdürebilecek. TKGS destekli cihazlarda geçiş otomatik gerçekleşirken, eski cihazlarda kanal taramasının yapılması yeterli olacak.