Kanal D frekans bilgileri, kanal listesini yeniden düzenleyen veya uydu alıcısında Kanal D yayınını bulamayan izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Türksat'ın frekans listesine göre Kanal D HD yayını 12245 MHz frekansından izlenebiliyor.

Kanalın uydu alıcısına manuel olarak eklenebilmesi için frekansın yanı sıra polarizasyon, sembol oranı ve FEC bilgilerinin de doğru girilmesi gerekiyor.

KANAL D HD TÜRKSAT 4A FREKANSI 2026

Kanal D HD için verilen uydu bilgileri şöyle:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12245 MHz

Polarizasyon: H (Yatay)

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6

Kapsama: Türkiye

Yayın: HD

V-PID: 101

A-PID: 201

Bu değerler uydu alıcısındaki manuel arama bölümüne girildikten sonra tarama yapılarak Kanal D HD yayını kanal listesine eklenebiliyor.

KANAL D’NİN DİĞER FREKANS BİLGİLERİ

Kanal D'nin Türksat 4A üzerindeki diğer yayını için verilen bilgiler ise şöyle:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11976 MHz

Polarizasyon: H (Yatay)

Sembol Oranı: 27500

FEC: 5/6

Kapsama: Türkiye

KANAL D FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

Kanal D'yi uydu alıcısında bulamayan kullanıcılar manuel kanal araması yapabiliyor. Bunun için öncelikle televizyon veya uydu alıcısının kumandasından Menü, Ayarlar veya Kurulum bölümüne girilmesi gerekiyor.

Ardından cihazın modeline göre “Uydu Ayarları”, “Kanal Arama”, “Manuel Arama” veya “Transponder (TP) Listesi” seçeneklerinden biri açılmalı.

Uydu olarak Türksat 4A seçildikten sonra Kanal D HD için 12245 MHz frekans, H (Yatay) polarizasyon, 27500 sembol oranı ve 5/6 FEC değerleri girilmeli.

Bilgilerin kaydedilmesinin ardından kanal taraması başlatılmalı. Taramanın tamamlanmasıyla bulunan Kanal D HD yayını kanal listesine kaydedilebilir.

KANAL D KANAL TARAMASI ADIM ADIM

Kanal D'yi yeniden yüklemek isteyenlerin sırasıyla uydu kurulum menüsünü açması, manuel kanal arama seçeneğine girmesi ve Türksat 4A uydusunu seçmesi gerekiyor.

Ardından Kanal D HD'ye ait frekans değerleri girilerek tarama başlatılıyor. İşlem tamamlandıktan sonra Kanal D'nin kanal listesine eklenip eklenmediği kontrol edilebilir.

Menü isimleri televizyon ve uydu alıcısının marka ve modeline göre farklılık gösterebilse de manuel frekans ekleme işleminin temel adımları büyük ölçüde aynı şekilde uygulanıyor.