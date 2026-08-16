15 Ağustos’u 16 Ağustos 2026’ya bağlayan gece gerçekleştirilen Türksat yayın aktarımının ardından bazı televizyon ve uydu alıcılarında kanal listesinin yeniden taranması gerekebiliyor. Özellikle TKGS desteği bulunmayan cihazlarda kullanıcıların güncel frekans değerlerini girerek manuel tarama yapması gerekiyor.

NOW TV’nin HD ve SD yayınları için ise farklı frekans bilgileri bulunuyor.

NOW TV 2026 GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ

NOW’ın resmi uydu bilgilendirme sayfasında yer alan bilgilere göre HD yayın için kullanılacak değerler şöyle:

Uydu: Türksat

Frekans: 12329 MHz

Polarizasyon: H (Yatay)

Sembol Oranı: 6666

FEC: 2/3

NOW TV SD FREKANS BİLGİLERİ

NOW TV’nin SD yayınını izlemek isteyen kullanıcıların ise farklı frekans değerlerini girmesi gerekiyor.

Uydu: Türksat

Frekans: 12336 MHz

Polarizasyon: H (Yatay)

Sembol Oranı: 5520

FEC: 3/4

Bu değerlerin uydu alıcısına girilmesinin ardından TP taraması gerçekleştirilerek NOW TV yeniden kanal listesine eklenebiliyor.

NOW TV FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

NOW TV’nin kanal listesinden kaybolması halinde televizyon veya uydu alıcısının manuel kanal arama özelliği kullanılabilir.

Öncelikle kumandadan Menü veya Setup bölümüne girilmeli. Ardından cihazın marka ve modeline göre “Kanal Arama”, “Manuel Arama”, “Kanal Ekleme” veya “TP Arama” seçeneklerinden biri açılmalı.

Uydu olarak Türksat seçildikten sonra NOW TV HD için 12329 MHz frekans, H (Yatay) polarizasyon, 6666 sembol oranı ve 2/3 FEC değerleri girilmeli.

Ardından “TP Tara” veya “Arama Başlat” seçeneği kullanılarak tarama gerçekleştirilmeli. İşlem tamamlandığında bulunan NOW TV yayını kanal listesine kaydedilebilir.

TKGS OLAN TELEVİZYONLARDA AYAR GEREKİYOR MU?

Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) desteği bulunan televizyon ve uydu alıcılarında kanal bilgilerinin otomatik olarak güncellenmesi mümkün.

Bu nedenle TKGS özelliği aktif olan cihazlarda kullanıcıların manuel olarak frekans girmesine gerek kalmayabilir.

TKGS desteği bulunmayan eski cihazlarda ise yayın aktarımının ardından bazı kanalların kaybolması durumunda manuel kanal veya TP taraması yapılması gerekebilir.

NOW TV YAYINI GELMİYORSA NE YAPILMALI?

Güncel frekans bilgileri girildiği halde NOW TV bulunamıyorsa uydu ve anten ayarlarının kontrol edilmesi gerekiyor. Frekansın yanı sıra polarizasyon, sembol oranı ve FEC bilgilerinin de doğru girildiğinden emin olunmalı.

Diğer televizyon kanallarının da çalışıp çalışmadığı kontrol edilmeli. Birden fazla kanalda sinyal sorunu yaşanıyorsa problemin yalnızca NOW TV frekansıyla ilgili olmayabileceği değerlendirilmeli.

NOW TV 2026 FREKANSI

NOW TV’nin HD yayını için 12329 H – 6666 – 2/3, SD yayını için ise 12336 H – 5520 – 3/4 değerleri kullanılıyor.

İnternette NOW TV için farklı frekans bilgilerinin de paylaşılması nedeniyle kullanıcıların manuel kanal ayarı yaparken kanalın resmi uydu bilgilendirmesinde yer alan güncel değerleri esas alması önem taşıyor.