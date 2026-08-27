Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı bir duyuru ile kurum logosunun kullanım şartlarına açıklık getirdi. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu, logonun kurumsal kimliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak izinsiz kullanımların önüne geçmeyi hedefliyor.

Yapılan açıklamaya göre, oda logosunun yetkisiz kişi veya kurumlarca kullanılması, söz konusu faaliyetlerin ATSO tarafından desteklendiği yönünde yanlış bir algı yaratabiliyor. Bu sebeple internet siteleri, sosyal medya mecraları ve çeşitli organizasyonlarda kurumun yazılı onayı olmadan logoya yer verilmemesi gerektiği belirtildi.

SEÇİM ÇALIŞMALARINDA LOGO KULLANIMI NEDEN YASAK?

Oda organ seçimlerine yönelik adaylık süreçlerine de değinilen açıklamada, ATSO'nun tüm gruplara karşı tarafsızlığını korumak zorunda olduğu hatırlatıldı. Herhangi bir adayın veya listenin oda tarafından desteklendiği izlenimini verecek logo kullanımlarına kesinlikle izin verilmeyeceği aktarıldı. Bu kuralın, seçim yarışında adil bir ortamın sağlanması ve kurumsal tarafsızlığın zedelenmemesi açısından kritik önem taşıdığı ifade ediliyor.

İZİNSİZ KULLANIMIN YAPTIRIMI NE OLACAK?

Kurumun bilgisi dışında gerçekleşen logo kullanımlarının tespit edilmesi halinde, öncelikle içeriklerin kaldırılması için resmi bildirim yapılacak. Uyarıya rağmen ihlalin devam etmesi durumunda ise mevzuat çerçevesinde ilgili kişi ve kurumlar hakkında idari ve hukuki yollara başvurulacağı bildirildi.