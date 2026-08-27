Türkiye genelinde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinin 2023 yılında hayata geçmesinin ardından, kapsam dışında kalan çalışanların kademeli emeklilik talepleri gündemdeki yerini koruyor. Akşam Gazetesi yazarı Okan Güray Bülbül'ün aktardığına göre, sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999 ve sonrası olan kişiler, yüksek prim günlerine rağmen yaş şartına takılıyor.

Yaklaşık 5 milyon kişiye emeklilik yolunu açan EYT düzenlemesi, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanları kapsıyor. Bu tarihte işe giren bir çalışan 5 bin 975 prim günüyle yaş şartı aranmaksızın emekli olabiliyor. Ancak yalnızca bir gün sonra, 9 Eylül 1999'da sigortalı olan bir kadın 58, erkek ise 60 yaşını beklemek durumunda kalıyor.

BİR GÜNLÜK FARK 1.025 GÜN PRİME BEDEL

Ortaya çıkan bu keskin ayrım, aynı işyerinde çalışan kişiler arasında belirgin farklılıklara yol açıyor. 9 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olanlar, 7 bin prim gününü tamamlasalar dahi emekli aylığı alamıyor. İki tarih arasındaki bir günlük fark, fazladan 1.025 gün prim ödenmesine ve emekliliğin yıllarca ertelenmesine neden oluyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK İÇİN HANGİ SEÇENEKLER KONUŞULUYOR?

Mevcut durumda resmi bir kademeli emeklilik çalışması bulunmuyor. Ancak kamuoyunda tartışılan çözüm önerileri arasında, 7 bin prim gününü dolduranların emeklilik yaşının 2 veya 3 yıl öne çekilmesi yer alıyor. Ayrıca, emeklilik yaşının ilk sigorta tarihine göre kademeli olarak düşürülmesi ve sosyal güvenlik sisteminin bütçe dengesini bozmayacak adil bir formül geliştirilmesi talep ediliyor.