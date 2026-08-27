Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO), kentte faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârların finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla VakıfBank ile iş birliğine gitti. ALESO Başkanı Ali İhsan Özdemir tarafından duyurulan çalışma kapsamında, VakıfBank’ın Dünya Bankası iş birliğiyle yürüttüğü Türkiye İstihdam ve Büyüme İçin Finansmana Erişim Projesi (FINGROW) çerçevesindeki “Kalkınma Odaklı Değer Bankacılığı Destek Paketi” Alanya’daki işletmelerin kullanımına sunuldu.

100 BİN TL'DEN 15 MİLYON TL'YE KADAR FİNANSMAN

ALESO tarafından paylaşılan bilgilere göre paket kapsamında işletmenin büyüklüğüne göre 100 bin TL’den 15 milyon TL’ye kadar kredi kullanılabilecek. Krediler aylık yüzde 3,30-3,40 sabit faiz oranıyla sunulurken, 6 aya kadar ödemesiz dönem ve toplam 36 aya varan vade seçeneği bulunuyor. Bu yapı, özellikle işletme sermayesi ihtiyacını karşılamak veya faaliyetlerini geliştirmek isteyen esnaf açısından geri ödemeye başlamadan önce belirli bir süre kazanılmasına olanak sağlayabilecek.

FINGROW PROGRAMI NEDİR?

Söz konusu finansman imkânının arkasında Dünya Bankası'nın Türkiye'deki mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin finansmana erişimini güçlendirmeyi amaçlayan FINGROW programı bulunuyor. Dünya Bankası'nın proje açıklamasına göre program, işletmelerin kredi ve finansal hizmetlere erişimini artırmanın yanı sıra özel sektör büyümesini ve istihdamı desteklemeyi hedefliyor. Programda özellikle kadınlar ve gençlerin ekonomik hayata ve istihdama katılımının güçlendirilmesine de önem veriliyor.

FINGROW kapsamında Dünya Bankası Grubu Garanti Platformu aracılığıyla sağlanan 750 milyon avroluk IBRD garantisiyle uluslararası finans kuruluşlarından 10 yıl vadeli toplam 1,5 milyar avroya kadar ticari finansmanın harekete geçirilmesi öngörülüyor. VakıfBank da sağlanan bu kaynağı “Kalkınma Odaklı Değer Bankacılığı” yaklaşımı doğrultusunda işletmelerin finansmanına yönlendiriyor.

SADECE KREDİ DEĞİL BANKACILIK AVANTAJLARI DA VAR

Alanya esnafına duyurulan paket yalnızca nakdi kredi imkânıyla sınırlı değil. Bankanın yapacağı değerlendirmeye bağlı olarak teminatsız kredi seçeneği de bulunurken, ücretsiz çek karnesi, internet ve mobil bankacılık kanallarından masrafsız EFT ve havale, yüzde 1,74 komisyon oranıyla POS imkânı ile ücretsiz ve aidatsız ticari kredi kartı gibi bankacılık avantajlarının da pakete dahil edildiği belirtildi.

KREDİ BAŞVURUSUNDA BANKA DEĞERLENDİRMESİ ÖNEMLİ

Destek paketinin duyurulması, her başvurunun otomatik olarak krediyle sonuçlanacağı anlamına gelmiyor. Ticari kredilerde genel olarak işletmenin mali yapısı, ödeme kapasitesi, kredi geçmişi ve bankanın kredi tahsis kriterleri değerlendirme sürecinde etkili oluyor. Bu nedenle paketten yararlanmak isteyen esnafın başvuru öncesinde kredi tutarı, vade, geri ödeme planı, ödemesiz dönemin ardından oluşacak taksit yükü ve varsa diğer maliyetler hakkında ayrıntılı bilgi edinmesi önem taşıyor. Nihai kredi koşulları ve kullandırım kararı banka değerlendirmesi sonucunda netleşiyor.

KADIN VE GENÇ GİRİŞİMCİLER DE ODAKTA

FINGROW kapsamında oluşturulan finansman modelinde kadın ve genç girişimcilerin yanı sıra kadın işletmeleri, kadın kooperatifleri, teknoloji ve yeşil dönüşüm yatırımları, ihracat yapan işletmeler ve kadın istihdamının korunması veya güçlendirilmesine yönelik faaliyetler de destek başlıkları arasında bulunuyor. Programın genel yaklaşımı, işletmelerin yalnızca kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılamaktan ziyade üretim, rekabet gücü, sürdürülebilirlik ve istihdam kapasitesinin geliştirilmesini de kapsıyor.

ALANYA ESNAFI İÇİN FİNANSMANA ERİŞİM ÖNEM TAŞIYOR

Turizm ve hizmet sektörlerinin ekonomik faaliyetlerde önemli yer tuttuğu Alanya'da esnaf ve küçük işletmeler açısından işletme sermayesine erişim büyük önem taşıyor. Sezonluk gelir hareketlerinin belirgin olduğu kentte finansman olanakları; stok, ekipman, iş yeri giderleri ve işletmelerin faaliyetlerini sürdürmesine yönelik ihtiyaçların karşılanmasında kullanılabiliyor. Bununla birlikte kredi kullanmayı planlayan işletmelerin finansman maliyetini ve geri ödeme kapasitesini kendi nakit akışlarına göre değerlendirmeleri gerekiyor.

ALESO: ESNAFIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

ALESO Başkanı Ali İhsan Özdemir, yapılan iş birliğinin esnafın ticari faaliyetlerine katkı sağlamasını hedeflediklerini belirterek, “Esnafımızın her zaman yanında olmaya, ticari faaliyetlerini destekleyecek iş birliklerini ve uygun finansman imkânlarını Alanya’mıza kazandırmaya kararlılıkla devam edeceğiz” dedi. Özdemir, desteğin esnafa ulaştırılmasına katkılarından dolayı VakıfBank Şube Müdürü Mehmet Onur’a teşekkür ederek esnaf ve sanatkârlara hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

BAŞVURU ÖNCESİ DETAYLI BİLGİ ALINABİLECEK

Kredi paketinden yararlanmak ve başvuru şartlarını öğrenmek isteyen esnafın öncelikle kendisine uygun finansman seçeneğinin koşullarını incelemesi gerekiyor. ALESO'nun açıklamasında detaylı bilgi almak isteyenlerin Sadık Melan’a 0537 597 72 73, Ahmet Serdar Eroğlu’na 0537 597 72 66 ve Cihan Dağıstanlı’ya 0537 738 29 44 numaralı telefonlardan ulaşabileceği bildirildi.