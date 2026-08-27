Anahtar Parti Kepez İlçe Başkanı Halil Güneş, Antalya'nın Kepez ilçesinde saha çalışmaları kapsamında gençlerle bir araya geldi. Buluşmada gençlerin siyasete katılımı, eğitim ve istihdam gibi temel sorunları ele alındı.

Güneş'in açıklamalarına göre, partiye yönelik yerel düzeydeki ilgi giderek artıyor. Gençlerin beklenti ve önerilerini doğrudan dinlemeyi hedeflediklerini aktaran Güneş, Kepez sınırları içinde ulaşılmadık hiçbir genç bırakmamayı amaçladıklarını vurguladı.

GENÇLERİN TEMEL BEKLENTİLERİ NELER?

Saha çalışmalarında öne çıkan temel başlıklara değinen Halil Güneş, genç seçmenlerin en büyük kaygısını ekonomik zorluklar ve gelecek belirsizliğinin oluşturduğuna dikkat çekti. Bu sorunları parti olarak kendi dertleri gibi benimsediklerini belirten Güneş, eğitimden istihdama kadar geniş bir yelpazede çözüm üretmek için çaba göstereceklerini ifade etti.

Antalya Ekspres'in aktardığı habere göre, Anahtar Parti'nin Kepez'deki saha çalışmaları ve mahalle düzeyindeki gençlik buluşmaları önümüzdeki süreçte de aralıksız devam edecek.