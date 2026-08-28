İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen Cem Küçük soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında yakalama kararı bulunan İsmail Çanak, İstanbul Adliyesi'ne gelerek teslim oldu. Çanak, teslim işlemlerinin ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma dosyası kapsamında Çanak'ın, bildiklerini anlatmak istediğini beyan ettiği öğrenildi.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTI

Soruşturma kapsamında 25 Ağustos'ta İsmail Çanak'ın yanı sıra Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı. Çanak ile Özyurt'un cep telefonlarını evlerinde bırakarak kayıplara karıştıkları öne sürülürken, Kocatürk'ün ise yurt dışında bulunduğu bildirilmişti. Çanak'ın İstanbul Adliyesi'ne giderek teslim olmasıyla birlikte dosyada hakkında yakalama kararı bulunan isimlerden biri gözaltına alınmış oldu.

PARA HAREKETLERİ DOSYAYA GİRDİ

Soruşturmanın önemli başlıklarından birini şüpheliler arasındaki para hareketleri oluşturuyor. Dosyaya giren mali rapora göre İsmail Çanak'tan Cem Küçük'e 17 ayrı işlemde toplam 315 bin lira gönderildiği belirlendi. Para transferlerinde çoğunlukla "elden alınan borç ödemesi" benzeri açıklamaların kullanıldığı, ancak raporda bu açıklamaların para hareketlerinin niteliğini ortaya koymak açısından yetersiz değerlendirildiği aktarıldı.

Mali incelemelerde banka hesapları arasındaki para hareketlerinin kaynağı, transferlerin sıklığı ve taraflar arasındaki ilişkinin niteliği birlikte değerlendirilebiliyor. Bir para transferinin soruşturma dosyasında yer alması tek başına suç işlendiği anlamına gelmezken, savcılık ve ilgili birimler şüpheli görülen işlemlerin kaynağını ve hangi amaçla gerçekleştirildiğini araştırabiliyor. Şüphelilerin bu işlemlere ilişkin açıklamaları da dosyadaki diğer delillerle birlikte değerlendiriliyor.

SORUŞTURMANIN KAPSAMI GENİŞLEMİŞTİ

Cem Küçük, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlamaları kapsamında 30 Temmuz'da gözaltına alınmış, ertesi gün "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklanmıştı. Daha sonraki süreçte soruşturmanın "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "fuhuş" suçlamaları kapsamında sürdürüldüğü kamuoyuna yansımıştı. Dosyadaki suçlamaların yargılama sonucunda kesinleşmiş hükümler olmadığı ve soruşturmanın devam ettiği dikkate alınıyor.

TESLİM OLAN ŞÜPHELİ İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Hakkında yakalama kararı bulunan bir şüphelinin teslim olması halinde öncelikle yakalama ve gözaltı işlemleri uygulanıyor. Ardından şüphelinin ifadesi alınabiliyor ve savcılık tarafından dosyadaki mevcut delillerle beyanları karşılaştırılabiliyor. Soruşturmanın niteliğine göre savcılık; şüphelinin serbest bırakılması, adli kontrol uygulanması ya da tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmesi yönünde işlem yapabiliyor. Nihai değerlendirme ise dosyadaki deliller ve şüphelinin hukuki durumuna göre yetkili makamlar tarafından gerçekleştiriliyor.

MALİ İNCELEMELERDE PARA TRAFİĞİNİN KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR

Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanmasına ilişkin soruşturmalarda yalnızca hesaplara giren ve çıkan para miktarlarına bakılmıyor. İşlemlerin ekonomik gerekçesi, tarafların gelir ve ticari faaliyetleriyle uyumu, paranın kaynağı ve transfer zinciri gibi unsurlar da incelenebiliyor. Bankacılık kayıtları ve diğer mali belgeler soruşturma makamlarınca dosyadaki başka delillerle karşılaştırılarak değerlendiriliyor. Açıklanamayan veya olağan ekonomik faaliyetlerle bağdaştırılamayan işlemlerin bulunması halinde bunların kaynağının ortaya çıkarılması için inceleme derinleştirilebiliyor.

ÇANAK'IN İFADESİ DOSYA AÇISINDAN ÖNEM TAŞIYOR

İsmail Çanak'ın teslim olduktan sonra soruşturma kapsamında bildiklerini anlatmak istediğini belirtmesi nedeniyle gözler vereceği ifadeye çevrildi. Çanak'ın beyanlarının soruşturma dosyasındaki mali kayıtlar ve diğer delillerle birlikte değerlendirilmesi bekleniyor. Soruşturmanın devam etmesi nedeniyle şüpheliler hakkındaki iddiaların kesinleşmiş bir mahkeme kararı niteliği taşımadığı, ceza yargılamasının temel ilkeleri gereğince suçluluk hükmü kesinleşinceye kadar masumiyet karinesinin geçerli olduğu önem taşıyor.