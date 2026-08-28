2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiye alışverişlerinde hareketlilik hız kazanırken, ailelerin temel okul ihtiyaçları için ayırması gereken bütçe de büyüdü. Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Taha Keresteci'nin verdiği bilgiye göre, temel kırtasiye malzemelerinden oluşan ortalama bir okul çantasını doldurmanın maliyeti geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 25 artarak 2 bin 500 TL seviyesine ulaştı.

Keresteci, kırtasiye ürünlerindeki fiyat artışının genel enflasyonun altında kaldığını belirterek sektörün aile bütçesini gözetmeye çalıştığını ifade etti. Üretici ve tedarikçilerin kâr marjlarını sınırlı tuttuğunu savunan Keresteci, son iki yılda bazı ailelerin kırtasiye alışverişlerini ertelediğini, bu yıl ise talebin yeniden canlandığını söyledi. Okulların açılış tarihi yaklaştıkça defter, kalem, silgi, boya malzemeleri, kalem kutusu ve çanta gibi temel ürünlere yönelik alışverişlerin daha da yoğunlaşması bekleniyor.

OKUL ALIŞVERİŞİNDE SADECE FİYATA BAKILMAMALI

Yeni dönem öncesinde velilerin karşısına geniş bir fiyat ve ürün yelpazesi çıkarken uzmanlar, seçim yapılırken yalnızca ürünün ucuz olmasına göre hareket edilmemesi gerektiğine öne çıkıyor. Özellikle çocukların uzun süre temas ettiği boya, yapıştırıcı, silgi, kalem kutusu ve çanta gibi ürünlerde üretici veya ithalatçı bilgilerinin bulunması, ürünün markasının ve modelinin belli olması ve gerekli uyarıların Türkçe olarak yer alması önem taşıyor. Oyuncak niteliğindeki kırtasiye ürünlerinde ise yaş grubuna ilişkin uyarılar ile CE işaretinin kontrol edilmesi gerekiyor.

81 İLDE KIRTASİYE DENETİMLERİ SIKLAŞTIRILDI

Ticaret Bakanlığı da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik piyasa gözetimi ve denetimlerini artırdı. Bakanlığın açıkladığı verilere göre 10-14 Ağustos tarihleri arasındaki 5 günlük süreçte 81 ilde 3 bin 612 kırtasiye işletmesi denetlendi ve raflarla kasalarda toplam 479 bin 847 ürün incelendi. Mevzuata aykırılık tespit edilen 367 işletme hakkında idari yaptırım uygulanırken, binlerce işletmeye de mevzuata uyum konusunda açıklama ve uyarı yapıldı.

Denetimlerin kapsamına yalnızca kalem ve defter gibi klasik kırtasiye malzemeleri girmiyor. Okul çantası, beslenme çantası, kalem kutusu, silgi, makas, kalemtıraş, boya malzemeleri ve yapıştırıcıların yanı sıra okul kıyafetleri de kontrol ediliyor. Riskli görülen ürünler yasaklı veya kullanımı kısıtlanmış kimyasallar ile çocuklar açısından tehlike oluşturabilecek fiziksel unsurlar yönünden akredite laboratuvarlarda teste tabi tutulabiliyor.

GÜVENSİZ ÜRÜNLER PİYASADAN TOPLATILIYOR

Yapılan kontroller sonucunda güvensiz olduğu belirlenen ürünlerin piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılması mümkün. İmalatçı veya ithalatçılar hakkında da mevzuat kapsamında idari yaptırım uygulanabiliyor. Güvensiz olduğu belirlenen ürünlere ilişkin bilgiler Ticaret Bakanlığı'nın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden tüketicilerle paylaşılıyor. Böylece veliler satın almayı düşündükleri veya daha önce aldıkları ürünlere ilişkin güvenlik duyurularını kontrol edebiliyor.

FİYAT ETİKETLERİ DE MERCEK ALTINDA

Okul alışverişi dönemindeki denetimlerin bir başka ayağını fiyat etiketleri oluşturuyor. Zincir marketler, kırtasiyeler ve okul ürünleri satan diğer perakende işletmelerinde raf ve kasa fiyatlarının uyumu ile tüketicinin doğru bilgilendirilmesine yönelik kontroller gerçekleştiriliyor. Özellikle alışveriş yoğunluğunun arttığı dönemde velilerin de raftaki fiyat ile ödeme sırasında kasada çıkan tutarı karşılaştırması, olası uyuşmazlıklarda fiş veya faturalarını saklaması önem taşıyor.

ALIŞVERİŞ LİSTESİ BÜTÇEYİ KONTROL ALTINDA TUTABİLİR

Artan maliyetler karşısında aileler açısından alışverişi ihtiyaç listesine göre yapmak daha önemli hale geliyor. Önceki yıldan kullanılabilecek durumda olan çanta, kalem kutusu, cetvel veya diğer malzemelerin yeniden değerlendirilmesi, ihtiyaçların okulun talep ettiği liste netleştikten sonra alınması gereksiz harcamaların önüne geçebiliyor. Benzer ürünler arasında fiyat karşılaştırması yapmak da toplam okul masrafını sınırlamaya yardımcı olabilecek yöntemler arasında bulunuyor.

OKULA DÖNÜŞ HARCAMALARI AİLE BÜTÇESİNDE ÖNEMLİ KALEM

Kırtasiye giderleri, yeni eğitim yılı öncesinde ailelerin karşılaştığı okul masraflarının yalnızca bir bölümünü oluşturuyor. Çanta ve temel kırtasiye ürünlerinin yanı sıra okul kıyafeti, ayakkabı, beslenme ihtiyaçları ve ulaşım gibi kalemler de hane bütçesi üzerinde ek yük oluşturabiliyor. Bu nedenle 2 bin 500 TL olarak ifade edilen tutar öğrencinin bütün eğitim giderini değil, temel malzemelerle ortalama bir okul çantasını hazırlamanın maliyetini ifade ediyor. Ürün tercihi, marka, kalite ve öğrencinin ihtiyaç listesine göre gerçek harcama tutarı değişebiliyor.