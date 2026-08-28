Alanya’da seyir halindeki kömür yüklü bir tırın arka lastiğinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olay, Demirtaş Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 AUR 426 dorse plakalı tırın seyir sırasında arka lastiği patladı.

Patlamanın ardından lastikte oluşan sürtünme nedeniyle alevlerin yükseldiğini fark eden sürücü, tırı güvenli şekilde yol kenarına çekti. Sürücü daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

ALEVLERE İTFAİYEDEN HIZLI MÜDAHALE

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, tırın lastik bölümündeki yangına müdahale etti. Alevler aracın diğer bölümlerine ve kömür yüklü dorsesine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle tırda maddi hasar meydana gelirken olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

ARAÇ YANGINLARINDA İLK DAKİKALAR ÖNEM TAŞIYOR

Seyir halindeki araçlarda meydana gelen yangınlarda sürücünün öncelikle aracı trafiği tehlikeye atmayacak güvenli bir noktada durdurması ve motoru kapatması gerekiyor. İtfaiye birimlerinin araç yangınlarına ilişkin güvenlik tavsiyelerinde, araçtaki kişilerin hızla tahliye edilmesi, güvenli mesafeye geçilmesi ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesi öneriliyor. Yangına kişisel söndürme cihazıyla müdahale ise ancak yangının başlangıç aşamasında olması ve sürücü açısından risk oluşturmaması halinde tavsiye ediliyor.

LASTİK VE MEKANİK AKSAMLARIN KONTROLÜ KRİTİK

Ağır tonajlı ve uzun mesafe taşımacılığı yapan araçlarda lastiklerin yanı sıra fren, elektrik ve diğer mekanik sistemlerin düzenli kontrolü yangın riskinin azaltılması açısından önem taşıyor. Lastiklerde aşırı aşınma, basınç sorunları veya mekanik sistemlerde oluşabilecek arızalar seyir güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor. Özellikle yük taşıyan araçlarda periyodik bakımın aksatılmaması, sürüş öncesinde lastiklerin gözle kontrol edilmesi ve araçta uygun yangın söndürme ekipmanının hazır bulundurulması olası bir olayın büyümesini engellemede kritik rol oynuyor.

D-400 AĞIR VASITA TRAFİĞİNİN DE KULLANDIĞI ANA GÜZERGAHLARDAN

Olayın meydana geldiği D-400 karayolu, Alanya’nın doğu-batı yönündeki ulaşımında önemli bir güzergah konumunda bulunuyor. Demirtaş üzerinden Gazipaşa yönüne devam eden yol, şehirler arası yolcu ulaşımının yanı sıra yük taşımacılığında da kullanılıyor. Bu nedenle güzergah üzerinde meydana gelen araç arızaları, yangınlar ve kazalarda hem olay yerinin güvenliğinin sağlanması hem de diğer sürücülerin trafik işaret ve yönlendirmelerine uyması önem taşıyor.

ACİL MÜDAHALE ARAÇLARINA YOL VERİLMESİ GEREKİYOR

Yangın ve trafik kazası gibi olaylarda müdahale süresinin kısalmasında diğer sürücülerin davranışları da belirleyici oluyor. Mevzuat gereği geçiş üstünlüğüne sahip itfaiye ve diğer acil müdahale araçlarının ışıklı ve sesli uyarısını alan sürücülerin bu araçların ilerleyebilmesi için yol açması, gerektiğinde durması gerekiyor. Özellikle yoğun kullanılan karayollarında emniyet şeridinin açık tutulması, ekiplerin olay yerine ulaşmasını kolaylaştırırken yangının büyümesi veya ikinci bir kazanın meydana gelmesi riskinin azaltılmasına katkı sağlıyor.

YANGIN SONRASI RESMİ KAYIT SÜRECİ

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangınlarda olayın niteliğine göre müdahaleye ilişkin resmi kayıt ve raporlama işlemleri gerçekleştirilebiliyor. Bu tür raporlarda olayın meydana geldiği yer, müdahalenin niteliği ve sonuçları gibi bilgiler kayıt altına alınıyor. Demirtaş’taki olayda ise alevlerin erken fark edilmesi, tırın güvenli bir noktaya çekilmesi ve itfaiyeye hızla haber verilmesi sayesinde yangın büyümeden söndürüldü; olay yaralanma yaşanmadan atlatıldı.