Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve yakın çevresine hizmet verdiği iddia edilen iki dev lüks yatın rotasını Türkiye'ye çevirdiği bildirildi. Rus medyasına yansıyan haberlere göre, lüks deniz araçlarının eş zamanlı hareketliliğinin ardındaki kesin neden henüz bilinmiyor.

Karadeniz kıyılarından demir alan 71 metre uzunluğundaki "Victoria" isimli yat, iki gün önce İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaparak Bodrum'a doğru seyrine devam etti. Rus basınında yer alan iddialara göre, söz konusu deniz aracının genellikle Putin'in sevgilisi olduğu öne sürülen Alena Kabayeva tarafından kullanıldığı ifade ediliyor.

Öte yandan, Baltık Denizi'nden yola çıkan 82 metrelik "Graceful" adlı diğer lüks yatın ise Avrupa kıtasını dolaştıktan sonra Türkiye sularına gireceği aktarıldı. Küresel gemi takip platformu MarineTraffic verilerine göre, Graceful yatının varış noktası İstanbul olarak sisteme yansıdı.

YAT HAREKETLİLİĞİNİN ARDINDA NE VAR?

Rusya ve Ukrayna arasında başlayan çatışmaların ardından uygulanan Batı yaptırımları, Rus oligarklara ve devlet yetkililerine ait lüks deniz araçlarının güvenli liman arayışını hızlandırmıştı. Yaptırım kararlarına katılmayan ülkelerin suları, el konulma riski taşıyan yatlar için sığınak işlevi görüyor. Rus medyası rotanın sebebini resmi olarak belirtmese de, bu hareketliliğin söz konusu güvenli bölge arayışının bir parçası olabileceği değerlendiriliyor.