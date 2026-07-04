Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden down sendromlu milli sporcu Alper Öztürk, artistik cimnastik branşında yedi farklı kategoride altın madalya kazandı. Kulplu beygir, halka, yer aleti, barfiks, paralel bar, atlama masası ve genel tasnifte birincilik kürsüsüne çıkan Öztürk, turnuvaya damgasını vurdu.

ENKAZDAN ŞAMPİYONLUĞA UZANAN YOL

Elde edilen bilgilere göre, yirmi iki yıl önce babasını kaybeden genç sporcu, 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Doğanlar Apartmanı'nın enkazı altında kaldı. Saatler süren çalışmaların ardından kardeşi Buğra ile birlikte yaralı olarak kurtarılan milli sporcu, bu felakette kendisini spora yönlendiren annesi Fatma Öztürk'ü kaybetti. Hastanedeki tedavi sürecinin ardından yeniden salonlara dönen Alper'e, antrenman sürecinde kardeşi ve on yıldır antrenörlüğünü üstlenen İlhan Karanlık destek verdi.

ANTALYA'DAN DÜNYA ZİRVESİNE

Genç cimnastikçinin uluslararası arenadaki istikrarlı yükselişi, 2024 yılında Antalya'da düzenlenen Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda elde ettiği şampiyonlukla ivme kazandı. Antalya'daki bu başarının ardından 2025'te İstanbul'da gerçekleşen Avrupa Şampiyonası'nda da yedi altın madalya toplayan Öztürk, ulusal çaptaki bu ivmeyi Sofya'daki son zaferiyle taçlandırdı. Antrenör İlhan Karanlık konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Bulgaristan'da yedi kez İstiklal Marşı'nı okutmanın ve Türk bayrağını dalgalandırmanın kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu bildirdi.