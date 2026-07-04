ABD'li oyuncular 68 yaşındaki Lorenzo Lamas ve 64 yaşındaki Heather Locklear, bir süredir devam eden ilişki söylentilerini sosyal medya üzerinden doğruladı. Çiftin tatil fotoğraflarıyla gündeme gelen birlikteliğine dair yeni detaylar ortaya çıkarken, Lamas'ın hukuki medeni durumunun henüz değişmediği anlaşıldı.

BOŞANMA DAVASI KASIM AYINDA SONUÇLANACAK

TMZ'nin aktardığına göre, Lorenzo Lamas altıncı eşi Kenna Nicole Lamas ile evliliğini resmi olarak sonlandırmadı. Temmuz ayında açılan boşanma davasının ön yasal onayları alınmış olsa da, sürecin bu yılın Kasım ayında tamamen sonuçlanması bekleniyor. Bu durum, Lamas'ın resmi olarak evliyken Locklear ile yeni bir ilişkiye adım attığını gösteriyor.

43 YIL ÖNCEKİ FOTOĞRAFLA DUYURDU

İkilinin yolları ilk olarak 1983 yılında Playgirl dergisi için verdikleri ortak pozla kesişmişti. O dönem Lamas 25, Locklear ise 22 yaşındaydı. Lorenzo Lamas, bu eski fotoğrafı sosyal medya hesabından İncil'den bir alıntıyla paylaşarak ilişkiyi kamuoyuna ilan etti. Oyuncu paylaşımında sevginin sabırlı ve nazik olduğunu belirterek, "Her zaman korur, her zaman güvenir, her zaman umut eder, her zaman sebat eder" ifadelerine yer verdi.

HOLLYWOOD YILDIZLARININ EVLİLİK GEÇMİŞİ NASIL?

Her iki isim de geçmişte çok sayıda yüksek profilli evlilik yaşadı. Şahin Tepesi dizisiyle tanınan Lorenzo Lamas bugüne kadar altı kez nikah masasına otururken, altı çocuk ve iki torun sahibi oldu. Melrose Place yıldızı Heather Locklear ise müzisyen Tommy Lee ve 28 yaşındaki kızı Ava'nın babası Richie Sambora ile yaptığı evliliklerle uzun süre magazin gündeminde kalmıştı. Locklear, son olarak kızı Ava'nın düğün töreninde yeni partneri Lamas ile birlikte kamuoyu önüne çıkmıştı.