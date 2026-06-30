ABD'nin California eyaletinde kendi mülklerinde köpekleriyle yürüyüşe çıkan "John ve Mary" takma adlı çift, ülke tarihinin en büyük madeni para hazinelerinden birine ulaştı. 2013 yılında meydana gelen ve "Saddle Ridge Definesi" olarak bilinen olayda, toprağa gömülü sekiz metal kutu içinde toplam 1.411 adet altın para bulundu.

Edinilen bilgilere göre, topraktan ucu çıkmış eski bir metal kutuyu fark eden çift, kutuyu evlerine götürerek inceledi. Çamura bulanmış 20 dolarlık bir altın parayı görmeleri üzerine bölgede metal dedektörüyle arama çalışmaları başlatıldı. İki hafta süren detaylı taramalar sonucunda, farklı seviyelerde paslanmış yedi kutuya daha ulaşıldı.

DEĞERİ 10 MİLYON DOLARI BULUYOR

Koleksiyonun değer tespiti ve satışını üstlenen nümismatik firması Kagin’s uzmanlarının aktardığına göre, bulunan 1.411 adet altın paranın üzerindeki yazılı nominal değer 28 bin dolar seviyesinde yer alıyor. Ancak gün yüzüne çıkarılan eserlerin büyük bir bölümünün nadir bulunan koleksiyon parçaları olması sebebiyle, hazinenin güncel piyasa değerinin 10 milyon dolara ulaştığı açıklandı.

SIRRI HALA ÇÖZÜLEMEDİ VE KAYNAĞI BELİRSİZ

Paralar üzerinde yapılan incelemelerde, eserlerin 1860 ile 1890 yılları arasına ait olduğu tespit edildi. Uzmanlar, keşfin yapıldığı alanın 19. yüzyıldaki ünlü California Altına Hücum dalgasının merkezine 200 mil uzaklıkta bulunduğunu belirtiyor. O dönemki bankacılık sistemine güvenmeyen veya erişimi olmayan kişilerin birikimlerini toprağa gömme geleneği yaygın bir tarihi pratik olarak biliniyor.

Kutulardaki çürüme farklılıkları ve paraların darp tarihleri, bu hazinenin tek seferde değil, yıllar içinde peyderpey gömüldüğünü işaret ediyor. Altınların birçoğunun hiç kullanılmamış kadar yeni durumda olması ve bazılarının California'ya binlerce mil mesafedeki Georgia eyaletinde üretilmiş olması, hazinenin asıl sahibinin kim olduğu sorusunu yanıtsız bırakıyor.