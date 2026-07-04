Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı resmi bildirimle üretim tesislerinde geçici duruşa gidileceğini duyurdu. Şirketin 3 Temmuz 2026 tarihli açıklamasına göre, karar yıllık izin kullanımı ve rutin bakım çalışmalarını kapsıyor.

TÜRKİYE TESİSLERİNDE TARİHLER NE ZAMAN?

Alınan karar doğrultusunda firmanın Gölcük, Yeniköy ve Eskişehir'de bulunan fabrikalarında bantlar 25 Temmuz 2026 tarihinde duracak. Yaklaşık iki hafta sürecek olan planlı aranın ardından, bu üç tesiste üretim faaliyetleri 10 Ağustos 2026 tarihinde normal seyrine dönecek.

ROMANYA FABRİKASI DA ÜRETİME ARA VERECEK

Şirketin yurt dışı yatırımları kapsamında faaliyet gösteren Romanya'daki Craiova fabrikası da benzer bir takvime tabi olacak. Craiova tesisinde üretim 1 Ağustos 2026 günü durdurulurken, işçilerin izinden dönmesi ve bakım işlemlerinin tamamlanmasıyla 19 Ağustos 2026 tarihinde kapılar yeniden üretime açılacak.

OTOMOTİVDE YAZ DÖNEMİ BAKIMLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Otomotiv sektöründe ana sanayi fabrikalarının yaz aylarında üretime toplu ara vermesi, endüstriyel standart bir uygulama olarak öne çıkıyor. Yıl boyunca kesintisiz çalışan ağır sanayi makinelerinin kapsamlı periyodik bakımları ancak bantların tamamen durduğu bu dönemlerde yapılabiliyor. Aynı zamanda binlerce fabrika çalışanının yıllık izinleri bu periyoda denk getirilerek, yılın geri kalanında iş gücü kaybı yaşanmadan tam kapasite üretim hedefleniyor.