Amasya'da bahar aylarındaki yoğun yağışlar nedeniyle normal süresinden geç başlayan soğan hasadı hız kazandı. Bölgede uzun yıllardır toptan ticaret ve üretim yapan Oğuz Çelik'in bildirdiğine göre, soğanın tarladaki güncel çıkış fiyatı 15 ile 25 TL arasında değişiyor. Çelik, yeni ürünlerin piyasaya girmesiyle birlikte önümüzdeki 15 gün içinde fiyatların normal seyrine döneceğini aktardı.

GÜNCEL FİYATLAR NEYE GÖRE DEĞERLENDİRİLİYOR?

Üreticiler, artan maliyetler ve verilen emek göz önüne alındığında mevcut fiyatların makul olduğunu savunuyor. Oluz Köyü Muhtarı Sami Baş, pazarda 40 TL'den satılan soğanın eleştirilmesini adil bulmadığını belirtti. Baş, sıradan kafelerde bir bardak çayın 40 TL, bir paket sigaranın ise 100 TL'den başladığına dikkat çekerek, soğanın halen en uygun maliyetli ürünlerden biri olduğunu vurguladı. Üretici Çelik de bir kilo soğanın dört kişilik bir ailenin haftalık yemek ihtiyacını karşılayabildiğini ifade etti.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FİYAT MAKASI NASIL DEĞİŞTİ?

Sektör temsilcileri, soğanın geçmişteki alım gücüyle günümüzdeki durumu arasındaki farka da dikkat çekiyor. Eskiden bir çuval soğan satıldığında karşılığında bir çeyrek altın alınabildiğini hatırlatan Oğuz Çelik, mevcut koşullarda 10 çuval satışın bile bir çeyrek altın almaya yetmediğini açıkladı. Geçmişte Suluova bölgesinde soğanın "kırmızı altın" olarak adlandırıldığını belirten tarım işçisi İnci Uysal ise, bu yılki verimden memnun olduklarını ve aynı bereketi patates hasadında da beklediklerini dile getirdi.

HASAT ARTIŞI PAZAR FİYATLARINA NASIL YANSIYACAK?

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Amasya'da başlayan hasat döneminin, ulusal tedarik zincirindeki arz miktarını artırması bekleniyor. Tarımsal ürün piyasalarındaki genel arz-talep dinamiklerine göre, hasadın tepe noktasına ulaştığı 15 günlük periyodun ardından ürün bolluğu yaşanması, tezgah fiyatlarını tüketici lehine düşürüyor. Bölgedeki üretimin ivme kazanmasıyla birlikte, önümüzdeki haftalarda ülke genelindeki manav ve marketlerde soğan fiyatlarının dengelenmesi öngörülüyor.