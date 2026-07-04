Havaların ısınmasıyla birlikte kilo kontrolü sağlamak isteyenlere uzmanlardan kritik bir uyarı geldi. Diyetisyen Deniz Mutluer, yaz aylarında uygulanan ve yalnızca sıvılardan oluşan kısa süreli detoks diyetlerinin vücudu strese soktuğunu belirterek, kalıcı kilo kontrolü için sürdürülebilir beslenme modellerine geçilmesi gerektiğini açıkladı.

Mutluer'in aktardığına göre, insan vücudu karaciğer, böbrekler, akciğerler, cilt ve bağırsaklar aracılığıyla zaten son derece etkili bir detoksifikasyon sistemi yürütüyor. Bu nedenle uzun süreli açlıklar yerine vücudun doğal işleyişini destekleyen, mevsimine uygun gıdaların tüketilmesi büyük önem taşıyor.

YAZ MEVSİMİNDE HANGİ BESİNLER TÜKETİLMELİ?

Yaz aylarında artan güneş ışığı D vitamini sentezini desteklerken, beslenme düzeninde de mevsime özgü sebze ve meyvelere ağırlık verilmesi gerekiyor. Semizotu, enginar, kabak, kuşkonmaz, çilek, kiraz ve dut gibi yüksek lifli ürünler sindirim sistemini düzenleyerek tokluk süresini artırıyor ve günlük beslenmenin dengeli ilerlemesini sağlıyor.

SAĞLIKLI KİLO VERMENİN TEMEL BİLEŞENLERİ NELER?

Sağlıklı bir beslenme planının temelinde kaliteli protein, sağlıklı yağlar ve kompleks karbonhidratların dengeli dağılımı yatıyor. Uzmanlar; hindi, tavuk, balık, yağsız kırmızı et ve yumurta gibi hayvansal proteinlerin yanı sıra kinoa, karabuğday, mercimek ve nohut gibi bitkisel kaynakların da öğünlere eklenmesini öneriyor.

Omega-3 açısından zengin somon, uskumru, ceviz ve keten tohumu kalp damar sağlığını desteklerken, zeytinyağı ve avokado gibi doymamış yağlar porsiyon kontrolüyle tüketilebiliyor. Karbonhidrat ihtiyacının ise rafine ürünler yerine tam tahıllar, yulaf ve baklagillerden karşılanması, enerji seviyelerinin gün boyu dengede kalmasına katkı sunuyor.