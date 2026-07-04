665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık mücadelesinin üçüncü turu sona erdi. Antalya Körfez Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre, er meydanında kıyasıya geçen müsabakaların ardından sekiz başpehlivan adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Üçüncü tur eşleşmelerinde favori isimler hata yapmadı. Mustafa Taş, rakibi Furkan Durmuş Altın'ı mağlup ederken; Ali Gürbüz ise Ali İhsan Batmaz karşısında tur atlayan taraf oldu. Diğer müsabakalarda Erkan Taş, Mehmet Yeşil Yeşil'i; Osman Kan, Enes Doğan'ı; Feyzullah Aktürk, Yıldıray Pala'yı ve Orhan Okulu da Yıldıray Akın'ı eledi. Seçkin Duman, Yunus Emre Yaman'ı geçerken, Serdar Yıldırım ise Yusuf Can Zeybek'i yenerek son sekize kalmayı başardı.

ANTALYA'NIN ALTIN KEMER HEDEFİ

Çeyrek finale yükselen isimler arasında yer alan Mustafa Taş ve Ali Gürbüz, Antalya bölgesinin altın kemer umudunu sürdürüyor. Akdeniz bölgesinde ve Alanya'da da güreşseverler tarafından yakından takip edilen organizasyonun final günü büyük bir heyecana sahne olacak. Bölge halkı, tecrübeli pehlivanların yarı final ve final müsabakalarında da başarılı sonuçlar almasını bekliyor.

FİNAL MÜSABAKALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Başpehlivanlık çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmaları yarın er meydanında gerçekleştirilecek. Gün sonunda yapılacak törenle 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı resmi olarak belirlenecek ve şampiyon isim tarihi altın kemeri kuşanacak.