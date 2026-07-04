Antalyalı genç piyanist, besteci ve müzik direktörü Zeynep Lal Kara, Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürdüğü müzik eğitimi ve kariyeriyle dikkat çekiyor. Antalya Körfez gazetesinin aktardığına göre, 4 yaşında müzikle tanışan ve 7 yaşında Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na kabul edilen sanatçı, başarılarını uluslararası boyuta taşıdı.

Lise eğitiminin ardından ABD'ye giden Kara, dünyanın en saygın müzik okullarından Berklee College of Music'te burslu lisans eğitimine devam ediyor. Genç yetenek, Piyano Performansı ile Çağdaş Beste ve Prodüksiyon bölümlerinde çift anadal yaparken, Film ve Medya Müziği alanında da yan dal eğitimini sürdürüyor. Piyanist Gökçe Göktepe ile başlayan eğitim serüveni, bugün Boston ve New York merkezli profesyonel bir kariyere dönüştü.

AMERİKA'DA 50'Yİ AŞKIN SAHNE PERFORMANSI

Bugüne kadar ABD'de 50'nin üzerinde konser ve resital veren Zeynep Lal Kara, aynı zamanda 20'den fazla müzikal tiyatro prodüksiyonunda müzik direktörü ve orkestra şefi olarak görev aldı. Sanatçı; New York'taki Lincoln Center ve 54 Below gibi prestijli sahnelerin yanı sıra Huntington Theatre, Berklee Performance Center, Goethe-Institut Boston, Red Room at Café 939 ve Antalya Atatürk Kültür Merkezi'nin Aspendos ile Perge salonlarında dinleyicilerle buluştu.

Kariyeri boyunca dünyaca ünlü isimlerle çalışma fırsatı bulan Kara, Charlie Puth'a özgün bestelerini sunarak projeleri hakkında değerlendirmeler aldı. Ayrıca Grammy ödüllü caz trompetçisi Darren Barrett, caz piyanisti Laszlo Gardony, Amy Bellamy ve Moira Lo Bianco gibi müzisyenlerle çalışarak performans alanındaki yetkinliğini artırdı.

BERKLEE GİBİ PRESTİJLİ BİR OKULDA EĞİTİM ALMAK NE ANLAMA GELİYOR?

Dünyanın en saygın çağdaş müzik okulu olarak kabul edilen Berklee College of Music, küresel müzik endüstrisine yön veren binlerce Grammy ödüllü mezunuyla biliniyor. Böyle bir kurumda tam burslu olarak çift anadal yapmak ve üstün başarı ödüllerine layık görülmek, uluslararası müzik rekabetinin en üst düzeyinde yer almak anlamına geliyor.

Kara okulunda; 2024

Çağdaş Klasik Performans Üstün Başarı, 2025

Piyano Bölümü Başkanlığı Üstün Başarı ve her yıl tek bir öğrenciye verilen 2026

Piyano Performansı Üstün Başarı ödüllerini kazandı. Bununla birlikte 2023 yılında Amerikan Türk Cemiyeti Arif Mardin Onur Bursu'nu, 2024'te ise SKÅL International Sanatsal Mükemmellik Uluslararası Başarı Ödülü'nü aldı.

YENİ PROJESİ 408 İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Uluslararası yarışmalarda da adından söz ettiren sanatçı, Viyana Uluslararası Edelweiss Piyano Yarışması ve İzmir Mozart Academy Uluslararası Piyano Yarışması'nda birincilik, Uluslararası Antalya Piyano Yarışması'nda ikincilik, Tiflis Mozart Uluslararası Piyano Yarışması'nda ise mansiyon ödülü elde etti. Sanatçının çağdaş büyük orkestra yazımını modern cazla birleştirdiği 408 adlı yeni özgün müzik projesi, kariyerindeki yaratıcı dönemin en önemli adımlarından biri olarak değerlendiriliyor. Antalyalı sanatçının bu yükselişi, kentteki genç müzisyenler için de önemli bir ilham kaynağı oluşturuyor.