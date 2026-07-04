2026 FIFA

Dünya Kupası grup aşamasında oynadığı üç maçı da kaybederek turnuvaya veda eden Tunus Milli Takımı, yasaklı madde iddialarıyla gündeme geldi. The Times'ın aktardığına göre, kadroda yer alan sekiz futbolcunun doping testinde 'clenbuterol' maddesine rastlandı.

Turnuvada beklentilerin oldukça uzağında kalan Kartaca Kartalları; İsveç'e 5-1, Japonya'ya 4-0 ve Hollanda'ya 3-1 mağlup olarak grubunu sıfır puanla tamamlamıştı. Sportif başarısızlığın ardından ortaya çıkan test sonuçları, takım yönetimini resmi makamlar nezdinde harekete geçirdi.

KONTAMİNE ET ŞÜPHESİ İNCELENİYOR

Test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından savunma hazırlayan Tunuslu yetkililer, oyuncuların söz konusu maddeyi bilinçli olarak tüketmediğini komisyona bildirdi. Haberde yer alan detaylara göre, milli takımın kamp yaptığı Meksika'da hayvancılık sektöründe clenbuterol kullanımının yaygın olması dikkat çekiyor. Futbolcuların kampta tükettikleri kontamine etler aracılığıyla bu maddeye maruz kalmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

CLENBUTEROL VAKALARINDA GEÇMİŞ EMSALLER NELER?

Spor dünyasında özellikle Latin Amerika ülkelerinde düzenlenen organizasyonlarda benzer vakalara daha önce de rastlanmıştı. 2011 yılında gerçekleştirilen Altın Kupa turnuvasında beş Meksikalı milli oyuncunun klenbuterol testi pozitif sonuç vermişti. Yapılan kapsamlı soruşturmalar neticesinde, Meksika Futbol Federasyonu ve Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA), oyuncuların maddeyi performans artırmak amacıyla değil, bölgedeki et tüketimi nedeniyle aldıklarına kanaat getirmişti. Tunuslu futbolcuların durumunun da bu emsal karar çerçevesinde değerlendirilmesi bekleniyor.