Sokakta çay içtiği esnada başından yaralanan bir kişiye hastanede müdahale edilerek kafasına 11 dikiş atıldı.

Haber kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, sokakta bulunduğu sırada çay içen vatandaş beklenmedik bir şekilde başından yara aldı. Olayın hemen ardından sağlık kuruluşuna sevk edilen yaralının kafasına, yapılan tıbbi müdahale sonucunda 11 dikiş atıldığı bildirildi. Yaralanmaya neyin sebep olduğu, olayın tam olarak nerede ve ne zaman gerçekleştiği gibi detaylar henüz netlik kazanmadı.

OLAYIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Meydana gelen olayın ardından yaralının genel sağlık durumu hakkında ek bir bilgi paylaşılmadı. Konuya ilişkin yetkili makamlarca kapsamlı bir açıklama yayımlanmadı. Kaza veya olası bir dış etken ihtimaline karşı sürecin nasıl ilerleyeceği belirsizliğini koruyor.

BAŞ YARALANMALARINDA İLK MÜDAHALE NASIL OLMALI?

Uzmanlara göre, sokakta meydana gelen ani baş yaralanmalarında kanamayı durdurmak için temiz bir bezle hafif baskı uygulamak ve vakit kaybetmeden acil sağlık ekiplerine haber vermek hayati önem taşıyor. Özellikle kafa travmalarında hastanın bilincinin açık tutulması ve gereksiz yere hareket ettirilmemesi, olası risklerin önüne geçilmesinde temel faktör olarak öne çıkıyor.