SAKARYA’nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişler yasaklandı. Yetkililer, vatandaşların can güvenliği açısından yapılan uyarılara dikkat etmelerini istedi.

Kent genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları Karadeniz kıyısındaki ilçelerde denizi de etkiledi. Dalga ve riskli deniz koşulları nedeniyle Karasu, Kocaali ve Kaynarca’da denize girişlere izin verilmeyeceği bildirildi.

3 İLÇEDE YASAK KARARI

Alınan karar doğrultusunda sahillerde bulunan vatandaşlar denize girmemeleri konusunda uyarıldı. Denize giriş yasağının vatandaşların güvenliğini sağlamak ve yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla uygulandığı belirtildi.

Sahile gelen vatandaşların görevlilerin uyarılarına ve alınan tedbirlere uymaları istendi.

Olumsuz hava ve deniz koşullarının durumuna göre yasağın devam edip etmeyeceğinin yetkililer tarafından değerlendirileceği belirtildi.