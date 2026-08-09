Süper Lig’de son dört sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray’da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları taraftarların yakın takibinde. Kadroya Lesley Ugochukwu’nun eklenmesine rağmen beklenen diğer transferlerin gerçekleşmemesi sosyal medyada eleştirilere neden olurken, Şahan Gökbakar da yönetime yönelik dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

GÖKBAKAR’DAN DURSUN ÖZBEK VE ABDULLAH KAVUKCU’YA ELEŞTİRİ

Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu’nun fotoğrafını paylaşan Gökbakar, rakiplerin transfer çalışmalarına dikkat çekerek Galatasaray’ın lig başlamadan önce kadrosundaki eksikleri tamamlayamadığını ifade etti.

Gökbakar, özellikle 10 numara, 8 numara, sol stoper ve ikinci forvet pozisyonlarına transfer yapılmamasını eleştirerek, yönetimin transfer politikasında plan ve program eksikliği bulunduğunu öne sürdü.

Gökbakar paylaşımında, “Çünkü plan yok, program yok, yabancı dil yok, vizyon yok ve hesap soran yok” ifadelerini kullandı.

“İYİ YÖNETİCİLİK FUTBOL PROFESYONELLERİNDEN EKİP KURMAKTIR”

Transfer sürecinin profesyonel bir ekip tarafından yönetilmesi gerektiğini savunan Gökbakar, iyi yöneticiliğin takımdaki eksikleri hızlı şekilde belirleyerek bunlara yönelik plan ve strateji oluşturmak olduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu, transfer görüşmelerinin yürütülme biçimine de tepki göstererek yönetimin enerjisini takımın ihtiyaç duyduğu pozisyonlara yoğunlaştırması gerektiğini belirtti.

“BU SAATTEN SONRA GELEN OLURSA DA...”

Yeni transferlerin sezon başlangıcına çok az süre kala takıma katılmasının adaptasyon problemi yaratabileceğini savunan Gökbakar, geç yapılacak transferlerden kısa sürede verim alınamayabileceğini dile getirdi.

Gökbakar paylaşımını “Geçmiş olsun” sözleriyle tamamladı.

Sarı-kırmızılı taraftarların yeni sezon öncesinde gözü şimdi yönetimin atacağı transfer adımlarına çevrilirken, Şahan Gökbakar’ın sert ifadeler içeren paylaşımı da Galatasaray camiasında gündem oldu.