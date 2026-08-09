8 Ağustos 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları belli oldu. Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen çekilişte büyük ikramiye 531 milyon 909 bin 403 TL olarak açıklandı. Sonuçların duyurulmasıyla birlikte kupon sahipleri kazanan numaraları kontrol etmeye başladı.

Çekilişte şanslı numaralar 8, 22, 23, 47, 49 ve 72 oldu. Joker numara 53, Süper Star numara ise 12 olarak belirlendi.

BÜYÜK İKRAMİYE 531 MİLYON TL’Yİ GEÇTİ

Çılgın Sayısal Loto’da haftanın büyük ikramiyesi 531 milyon 909 bin 403 TL’ye ulaştı. Yarım milyar lirayı aşan ikramiye tutarı, çekilişin ardından vatandaşların dikkatini sonuçlara çevirdi.

Kupon sahipleri, biletlerinde bulunan rakamları açıklanan sonuçlarla karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını kontrol etmeye başladı.

8 AĞUSTOS ÇILGIN SAYISAL LOTO KAZANAN NUMARALAR

Kazanan numaralar: 8 - 22 - 23 - 47 - 49 - 72

Joker: 53

Süper Star: 12

Büyük ikramiye: 531.909.403 TL

Çekiliş sonuçlarının ardından ikramiye kategorileri ve kuponlara isabet eden ödüllere ilişkin ayrıntılar Milli Piyango’nun resmi sonuç sistemi üzerinden kontrol edilebilecek.