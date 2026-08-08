Antalya genelinde etkisini gösteren kavurucu yaz sıcakları, vatandaşların günlük alışkanlıklarını doğrudan etkiledi. Güneşin en dik açıyla geldiği öğle saatlerinde caddeler sessizliğe bürünürken, serin bir nefes almak isteyenlerin ilk adresi alışveriş merkezleri oldu.

Basına yansıyan bilgilere göre, AVM'lerdeki yaya trafiğinin temel nedeninin alışveriş olmadığı anlaşıldı. Ziyaretçilerin büyük bir kısmının mağazaları gezmek veya alışveriş yapmak yerine, ortak alanlardaki klimalı ortamlarda oturarak vakit geçirdiği ve yüksek sıcaklıklardan korunduğu ifade edildi.

RİSK GRUPLARI İÇİN ALTERNATİF YAŞAM ALANI

Sıcak havanın olumsuz etkilerine karşı daha hassas olan yaşlılar ve çocuklu aileler, günün en riskli saatlerini bu kapalı mekanlarda geçirmeyi tercih ediyor. Açık alanlardaki bunaltıcı nem ve ısıdan kaçan vatandaşlar için alışveriş merkezleri, adeta devasa birer serinleme istasyonuna dönüşmüş durumda.

ALANYA'DA DA BENZER BİR TABLO YAŞANABİLİR Mİ?

Tüm Akdeniz sahil şeridini kavuran sıcak hava dalgasının olası yansımaları, Antalya'nın en kalabalık ilçelerinden Alanya'da da yakından takip ediliyor. Alanya'daki kapalı alışveriş alanları ve klimalı tesislerin, artan nem oranlarıyla birlikte serinleme ihtiyacı duyan bölge halkı için benzer bir sığınak noktası olması muhtemel etki olarak değerlendiriliyor.