ALANYA Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Alanya’nın yaylalarında gerçekleştirdiği ziyaretlerini sürdürüyor. Yayla gezisinin ikinci gününde batı bölgesindeki yaylalara giden Özçelik, vatandaşlarla bir araya gelerek bölgenin ihtiyaçlarını ve yaşanan sorunları yerinde dinledi. Belediye ekipleriyle birlikte sahada incelemelerde bulunan Özçelik, Alanya’nın her noktasına ulaşarak sorunlara yerinde çözüm üretmeyi amaçladıklarını söyledi. Yayla ziyaretlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Özçelik, vatandaşlarla doğrudan temas kurmanın önemine dikkat çekti. Özçelik, “Hemşehrilerimizle buluşuyor, yaylalarımızı geziyor, sorunları yerinde dinliyoruz. Çözüm için sahadayız. Alanya’mızın her köşesinde bir izimiz, her yaylasında bir hemşehrimizin selamı var” dedi.

TALEPLERİ YERİNDE DİNLİYORUZ

Yayla gezisinin ikinci gününü tamamladıklarını belirten Özçelik, batı bölgesindeki yaylalarda vatandaşlarla bir araya geldiklerini ifade etti. Özçelik, “Bugün batı bölgesi yaylalarımızdaki hemşehrilerimizle bir araya gelerek, ihtiyaçlarını ve taleplerini dinledik” diye konuştu. Alanya’nın merkezinden kırsal bölgelerine kadar her noktaya ulaşmayı hedeflediklerini belirten Özçelik, sorunların masa başından değil, sahada görülerek çözülmesi gerektiğine işaret etti.

SIRADA DOĞU BÖLGESİ VAR

Yayla ziyaretlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini açıklayan Özçelik, bir sonraki durağın doğu bölgesindeki yaylalar olacağını söyledi. Özçelik, “Alanya’mızın her noktasına ulaşmak, sorunları yerinde görmek ve çözüm üretmek için sahadayız. Yarın da doğu bölgesindeki yaylalarımızda vatandaşlarımızla buluşacağız. Her mahallemizin, her yaylamızın ayrı bir değeri var” ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi