Gazipaşa’da gece çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Gazipaşa Zeytinada Mahallesi’nde gece saatlerinde başlayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alevler zeytinlik ve muz bahçelerine de ulaştı.

Antalya Gazipaşa’da gece saatlerinde çıkan orman yangını ekipleri harekete geçirdi. Yangın, Zeytinada Mahallesi’ndeki ormanlık ve makilik alanda başladı.

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangının fark edilmesinin ardından bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi sevk edildi.

YANGIN TARIM ALANLARINA SIÇRADI

Alevler müdahale sürerken çevrede bulunan zeytinlik ve muz bahçelerine de sıçradı. Gazipaşa’nın özellikle kırsal mahallelerinde önemli geçim kaynakları arasında yer alan tarım alanlarının yangından ne ölçüde zarar gördüğüne ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

EKİPLER YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

Orman ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangının ilerlemesi durdurularak kontrol altına alındı.