Boşanma davalarında kişisel hijyen eksikliği emsal bir karara konu oldu. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından onanan karara göre, eşinin uyarılara rağmen kişisel temizliğine özen göstermemesi ve sürekli ter kokması tam kusur sayılarak yüklü miktarda tazminata hükmedildi.

Dava dosyasına yansıyan bilgilere göre, B.D. isimli kadın, kocası S.D.'nin kendisine psikolojik şiddet uyguladığını ve kişisel bakımına dikkat etmediğini belirterek Aile Mahkemesi'ne başvurdu. İddialar arasında erkeğin duş almadığı, sürekli ter koktuğu ve ortak konutun yedek anahtarını ailesine vererek özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği yer aldı. Davacı kadın, aylık 3 bin TL iştirak nafakası ile 200 bin TL maddi ve 200 bin TL manevi tazminat talep etti. Koca S.D. ise iddiaların asılsız olduğunu öne sürerek davanın reddini istedi.

TAZMİNAT MİKTARI NASIL BELİRLENDİ?

Yargılamayı yapan Aile Mahkemesi, erkeğin kişisel temizliğine dikkat etmemesi, eşiyle iletişim kurmaması ve kadını evden kovması nedenleriyle kocayı tam kusurlu buldu. İlk kararda kadın lehine aylık 3 bin TL iştirak nafakası ile 20'şer bin TL maddi ve manevi tazminata hükmedildi. Bölge Adliye Mahkemesi'nin itirazları reddetmesinin ardından dosya temyiz edildi.

YARGITAY TAZMİNATI AZ BULDU

Temyiz incelemesini gerçekleştiren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, erkeğin uyarılara rağmen temizliğine dikkat etmediğini ve sürekli ter koktuğunu vurgulayarak 40 bin TL'lik toplam tazminatı yetersiz buldu. Bozma kararının ardından yeniden görülen davada Aile Mahkemesi, tazminat miktarını güncelleyerek 180 bin TL maddi ve 180 bin TL manevi olmak üzere toplam 360 bin TL'ye yükseltti. Karar, Yargıtay tarafından delillerin takdirinde isabetsizlik görülmeyerek kesin olarak onandı.

KİŞİSEL BAKIM EKSİKLİĞİ BOŞANMA NEDENİ Mİ?

Türk Medeni Kanunu kapsamında eşlerin evlilik birliğinin mutluluğunu sağlama ve ortak yaşama özen gösterme yükümlülüğü bulunuyor. Yüksek mahkemenin yerleşik içtihatlarına göre, bir eşin uyarılara rağmen yıkanmaması, dişlerini fırçalamaması veya rahatsız edici boyutta ter kokması evlilik birliğini temelinden sarsan kusurlu hareket olarak kabul ediliyor. Bu durum, kusurlu tarafın boşanma sürecinde daha yüksek oranda maddi ve manevi tazminat ödemesine yasal zemin hazırlıyor.