İzmir'in Seferihisar ilçesinde plajda başörtülü anne ile kızına yönelik hakaret ve saldırı görüntüleriyle gündeme gelen olayda soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan şüpheli İpek Akıncı, "nefret ve ayrımcılık" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Mersinalanı Mahallesi'nde 3 Temmuz'da yaşanan olay, sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İddiaya göre plajda şezlong nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek sözlü hakaret ve fiziki saldırıya dönüştü.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Mağdurlar tarafından kaydedilen görüntülerde, şüpheli İpek Akıncı'nın başörtülü anne ve kızına yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı görüldü. Görüntülerde şüphelinin "Defolun gidin", "Yallah" ve "Sen kimsin lan" şeklinde bağırdığı, elindeki sandalyeyi yere fırlattığı ve "Buralar bizim" ifadelerini kullandığı anlar yer aldı.

Yaşanan gerginlik sırasında annenin olay yerinden ayrılmaya çalıştığı, görüntüyü kaydeden kızının ise "Anne nereye gidiyorsun?" diyerek hem annesine seslendiği hem de yaşananları kayıt altına almaya devam ettiği görüldü.

Başsavcılık soruşturma başlattı

Olayın ardından mağdurun şikâyeti üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli İpek Akıncı'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Savcılık, şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 122. maddesi kapsamında düzenlenen "nefret ve ayrımcılık" suçundan tutuklama talebinde bulundu.

Hakimliğe sevk edildi

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli İpek Akıncı, tutuklanması istemiyle Seferihisar Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili adli soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü belirtirken, şüphelinin tutuklanıp tutuklanmayacağına ilişkin kararın hakimlik tarafından verileceği bildirildi.