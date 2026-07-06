Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Belen-İskenderun karayolu üzerinde 4 Temmuz'da gerçekleştirdiği operasyonda, bir otomobilin bagaj ve iç kısımlarına gizlenmiş 9 düzensiz göçmen tespit edildi. Türkiye'de yasal oturma izni bulunmadığı belirlenen şahıslar muhafaza altına alınırken, aracı kullanan insan taciri yakalandı.

ORGANİZATÖR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyet birimlerinin aktardığı bilgilere göre, göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan organizatör, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli cezaevine teslim edildi.

ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Soruşturma kapsamında sadece adli işlem yapılmakla kalınmadı, aynı zamanda idari yaptırımlar da devreye sokuldu. Araç sürücüsüne çeşitli trafik kuralı ihlalleri ve kaçakçılık faaliyetinde bulunması gerekçesiyle toplam 102 bin 700 TL idari para cezası uygulandı. Suçta kullanılan otomobil ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.

YAKALANAN GÖÇMENLERİN DURUMU NE OLACAK?

Operasyon neticesinde yakalanan 9 yabancı uyruklu şahsın, emniyetteki kimlik tespit ve ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hatay İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği bildirildi. İçişleri Bakanlığı prosedürlerine göre, geçerli oturma izni bulunmayan düzensiz göçmenlerin, geri gönderme merkezlerindeki yasal idari süreçlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmeleri öngörülüyor.